Puerto Nuevo se medirá con Estudiantes de La Plata por Copa Argentina

Ayer se realizó el sorteo y al Auriazul le tocó un histórico del fútbol de nuestro país. En la Temporada 2021 de la Primera D, Puerto Nuevo consiguió el objetivo más soñado: el ascenso a la Primera C. Fue el pasado domingo, tras vencer por penales a Centro Español en la Final del Reducido. Pero en el cierre del Torneo Clausura, el Portuario había conseguido también otro de los objetivos de su campaña: la clasificación a la Copa Argentina 2022, al terminar como uno de los mejores tres equipos de la Tabla Anual de la categoría. Y gracias a ello, los festejos del pueblo Auriazul tuvieron una "pausa" ayer por la tarde, cuando se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2022 en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Allí, Puerto Nuevo (que integró el Copón 3) se enteró que su rival de primera ronda en este certamen será el histórico Estudiantes de La Plata (Copón 1). Será otro gran desafío para los dirigidos por Gastón Dearmas, que en breve deberán comenzar a prepararse también para afrontar su desembarco en la Primera C, la menor de las categorías profesionales de AFA. El sorteo de la Copa Argentina también determinó que River Plate se cruce con Deportivo Laferrere (será rival del Portuario en la Primera C) y que Boca Juniors se enfrente con Central Córdoba de Rosario (otro de la Primera C). En esta edición, los súper-archirrivales no podrían cruzarse hasta las semifinales del certamen. Los otros grandes chocarán con equipos del "interior": Independiente vs Central Córdoba de Salta; San Lorenzo vs Racing de Córdoba; y Racing Club vs Gimnasia y Tiro de Salta. Los demás enfrentamientos de la primera ronda serán: Banfield vs. Dock Sud, Huracán vs. Deportivo Madryn, Gimnasia vs. Liniers, Newell´s vs. Ituzaingó, Vélez vs. Cipoletti, Lanús vs. Defensores de Cambaceres, Argentinos vs. Olimpo, Arsenal vs. Chaco For Ever, Colón vs. Sportivo Peñarol, Rosario Central vs. Sol de Mayo, Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (J), Quilmes vs. San Martín (T), Patronato vs. Deportivo Morón, Talleres vs. Güemes (SdE), Atlético Tucumán vs. Brown (A), Defensa y Justicia vs. Sacachispas, Ferro vs. J. J. Urquiza, Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, Platense vs. Belgrano, Almirante Brown vs. Agropecuario, Barracas Central vs. Acassuso, Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (M), Aldosivi vs. Colegiales, Sarmiento vs. Flandria, Tigre vs. Los Andes y Unión vs. Sportivo Las Parejas.



EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA 2022.