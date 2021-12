Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL BARRENDERO NO PASA "Rivadavia al 1200 (donde está el gym). No pasa más el barrendero por colectora Norte. Es una parte ni siquiera es toda la cuadra" muestra Nelly.



NO JUNTAN LAS RAMAS "Esto está ubicado en Río Lujan, calle Luis Federico Lelior (barrio las Leñas). Hace meses que no pasan a recolectar las ramas y bolsas en todo lo que es el barrio. Una noche ocurrió que tiraron colilla de cigarrillo y eso ardió. Por suerte con ayuda de los vecinos pudimos apagar fuego el cual estaba corriendo y al alcance de los cables" muestra Romina.



DISPOSICIÓN FINAL DE CUBIERTAS "¿Dónde se puede descartar las cubiertas? Es un riesgo para reproducir el Dengue. Ubicación en la calles Santa María de Oro y el cruce de Trenque Launque" escribe Rodolfo.