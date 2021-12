DEUDA CANCELADA Argentina canceló un vencimiento de unos USD1900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)correspondiente a la deuda que por USD45.000 contrajo el ex presidente Mauricio Macri en 2019. "Es un débito automático que se realiza con la apertura de los mercados en Nueva York", apuntó una fuente oficial. El balance de reservas del Banco Central reflejó al pago al ubicarse al cierre de la jornada en USD39.153 millones, USD1.956 millones por debajo de las informadas en la víspera. El Ministerio de Economía aún no emitió información sobre la operación. Para el pago se aplicaron parte los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que el país recibió en agosto, producto de una ampliación de capital dispuesta por el organismo. A fines de ese mes la Argentina obtuvo 3.055 DEGs, equivalentes a USD4.334 millones, que pasaron a formar parte de las reservas.



CANASTA PESADA En los últimos cuatro años, el costo de la cena navideña aumentó cinco veces y reflejó el feroz impacto de la inflación en los productos típicos de las Fiestas. El dato surge del "Changómetro Navideño" que elaboró la (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). De acuerdo con ese trabajo, una cena navideña para familia de cuatro integrantes, con plato principal, postre y mesa dulce, en 2017 costaba $630: hoy sale $3.240. El pan dulce, uno de los productos más consumidos en la Navidad, también refleja crudamente el impacto de la inflación: en diciembre de 2017, con $1.000 se podían comprar 15 de 400 gramos, hoy solo dos. Según la economista de FADA Natalia Ariño, la inflación "sube la fiebre de nuestra Navidad, que hoy nos cuesta cinco veces lo que costaba" en 2017. POLICÍA DETENIDO Un ex teniente de la Policía Bonaerense, sospechado de ser el último integrante de una banda dedicada a los secuestros extorsivos y que se encontraba prófugo desde noviembre de 2020, fue detenido en localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Según confirmaron fuentes policiales, la detención del joven de 26 años fue realizada luego de un allanamiento en una vivienda ubicada en José Bernaldes Polledo al 2.700. Además de la detención del sospechoso, los investigadores secuestraron un revólver, municiones, chalecos refractarios, gorras de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa. Los hechos investigados, según las fuentes, se iniciaron en septiembre de 2020, cuando dicha banda secuestró a un grupo de jóvenes a punta de pistola en la provincia de Buenos Aires, a los que amenazaron con armarles una causa penal y dejarlos detenidos, si no reunían la suma de 300 mil pesos para el pago del rescate. CIFRA RÉCORD Este miércoles la cartera sanitaria de Reino Unido informó la mayor cifra de contagios desde el comienzo de la pandemia, en las últimas horas hubo 106.122 nuevos casos de las cuáles más de la mitad corresponden a la variante Ómicron y 14 fallecidos. Aunque este número batió un récord el gobierno no prevé imponer restricciones para las fiestas. "Estamos aprendiendo más sobre la ómicron todo el tiempo. Sabemos que es significativamente más transmisible que la variante delta, sabemos que dos dosis de la vacuna no son suficientes para ayudar, pero tres dosis lo son", informó el ministro de Salud, Sajid Javid, en los medios. Como sucede en Argentina, el aumento exponencial de casos generó que se tomen nuevas disposiciones sin la necesidad de restringir la circulación. En este sentido el país europeo impuso un pase sanitario para entrar a boliches y reintrodujo el tapabocas en algunos lugares públicos. Así también recomienda nuevamente el teletrabajo.