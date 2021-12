Campana Amanecer Literario recibe a sus socios viajeros

Se trata de Elba Andurell, Hebe Andurell y Raúl Berra. Procedentes de México, luego de participar de un encuentro literario, Elba, Hebe y Raúl regresaron a Campana para seguir cumpliendo con sus tareas en Campana Amanecer Literario (C.A.L.) y para compartir las experiencias del viaje con sus compañeros de letras y, a través de esta nota, con los estimados lectores. Recordemos que Elba y Hebe Andurell y Raúl Berra son reconocidos poetas y escritores que han paseado sus obras a nivel zonal, nacional e internacional, obteniendo innumerables premios y distinciones y que además desempeñan cargos en la Comisión Directiva recientemente elegida para conducir los destinos de Campana Amanecer Literario. Elba lo hace en el cargo de Tesorera, Hebe como Protesorera y Raúl como vicepresidente de la Institución. En una amena reunión los tres poetas viajeros contaron que el viaje y los encuentros en México se desarrollaron en "1er Encuentro Literario México Argentina" en el marco del Intercambio Cultural "Uniendo palabras 2021. Dicho encuentro fue organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano, con sede en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires y desde Argentina viajaron quince personas, doce poetas y tres acompañantes. Las actividades, desarrolladas entre los días 16 y 25 de noviembre pasado, se llevaron a cabo en distintas ciudades mexicanas, destacando en todo momento la amabilidad, profesionalismo y preocupación de los anfitriones para que nuestros representantes se sintieran como en su casa. Las ciudades visitadas fueron San Miguel de Allende (sede del primer encuentro en la Universidad Instituto Allende), Dolores de Hidalgo, Guanajuato, León, San Francisco del Rincón, Puerto Vallarta y Ciudad de México. En ellas nuestros poetas viajeros no solo participaron en actividades en el marco literario, también fueron agasajados y pudieron conocer costumbres, comidas típicas y lugares turísticos que hacen a la cultura mexicana. Así recorrieron museos, bibliotecas, fábricas de sombreros, el santuario de la Virgen de Guadalupe, las famosas pirámides Aztecas y por supuesto pudieron probar el verdadero tequila mexicano. Pero Elba, Hebe y Raúl no solo fueron a ver y escuchar, ellos también supieron hacer escuchar sus voces, presentando y recitando sus poemas, hablando de sus compañeros de C.A.L. y de su ciudad, Campana; de esas personas, institución y ciudad que ellos llevan grabados en su corazón. También presentaron y dejaron en las bibliotecas que recorrieron sus libros, los libros de Campana Amanecer Literario y recuerdos de nuestra ciudad, que llevaron ex profeso para dicha ocasión. Así fueron entregados los libros "Hilando versos", "Latiendo palabras" y "Poemas en mi piel", de Raúl Berra; las antologías "Amalgama", "10° aniversario" y "De tierra y cielo", de Campana Amanecer Literario. También en sus valijas, a pedido de la autora, llevaban los libros "Brindis por la vida" y "Las novias de Yordi" de Matilde Villani. Los libros quedaron en tierra mexicana como testimonio de las letras argentinas y campanenses. No podemos dejar de mencionar que en cada presentación de sus obras Raúl Berra fue elogiado por la forma de entonar sus poemas, una manera distintiva y particular que lo distingue y valora en su calidad de poeta y a la cual nos tiene acostumbrados y maravillados. Dentro de las actividades previstas nuestros poetas viajeros tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Cultural Tagore de la embajada de la India, lugar donde dejaron a nombre de nuestra ciudad la réplica en miniatura del Primer Automóvil argentino, que distingue a Campana, y que fuese entregada a nuestros embajadores culturales por el municipio. Al regreso sus valijas llegaron rebosantes de libros, revistas, folletos, diplomas, pines, flores, sombreros y todos los objetos que asombraron a sus ojos y pudieron traer como recuerdo. Las fotos que acompañan esta nota no alcanzan a dimensionar la magnitud del material literario y de recuerdo que han traído a sus hogares. Elba, Hebe y Raúl reconocen que luego del contacto por varios días con otros colegas mexicanos, el nivel de las letras campanenses estuvo a la altura de las circunstancias, superando todas las expectativas que ellos tenían al partir. Nuestros tres poetas viajeros han regresado con la satisfacción de haber cumplido con la finalidad y los objetivos que tenían en mente al iniciar el viaje. Hicieron conocer la calidad de las letras campanenses, la propia como poetas, la importancia de la ciudad de Campana dentro del ámbito literario nacional y sus atractivos turísticos. Gracias Elba Andurell, Hebe Andurell y Raúl Berra por tanto esfuerzo, por tanta dedicación y entrega. Son un verdadero ejemplo para sus pares y las generaciones que los suceden.

Hebe Andurell





Raúl Berra





Elba Andurell





Intercambio de Libros





Reconocimientos