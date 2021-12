Julio N. Carreras

Opiniones ciudadanas :En esta segunda parte de la nota sobre el Museo Polifacético Rocsen, de Nono, y habiendo relatado a vuelo de pájaro desde la infancia hasta su llegada a la Argentina de su Fundador y creador, don Juan Santiago Bouchon en la anterior, hoy se tratará de determinar el porqué de incluir la palabra "Polifacético" en el nombre del museo, lo que fue un poco determinativo del pensamiento de este estudioso idealista. De cómo veía él los museos y la importancia que le daba al verdadero aprendizaje que debe dejar lo inanimado en la mente de los visitantes de todas las edades e ideologías. Vale aclarar los reconocimientos de sus pares, dado que en su carácter de dueño y fundador del Museo Rocsen fue miembro del International Council of Museums I.C.O.M (Consejo Internacional de Museos), de CEMUCOR (Centro de Museos de Córdoba), miembro titular de la Sociedad de Antropología e Historia Médica de Bs. As. Y además en la Argentina, Museólogo de la Nación"(J.S.B.). Es destacable rescatar la base de sus ideas para encarar un museo de estas características. Apuntaba a la diversidad de público. Gran observador, rescata de los museos monotemáticos que la mayoría de sus asistentes, no están científicamente formados para apreciar lo que ven y se cansan rápidamente. Al realizar además un estudio "psico-estético" de la presentación de los objetos expuestos hace que cada tema que cambia produzca un nuevo interés y esto crea en la mente un descanso de lo anterior. De los diálogos con los visitantes desarrolló estadísticas directamente extraídas de sus expresiones y por ello siempre tenía nuevos temas en desarrollo, dado que se considera que el 46% de los visitantes de los museos, van por primera vez. Su personalidad la expone en unas palabras dichas sobre las estatuas que confeccionó: "Es importante subrayar que no he realizado esta obra escultórica con la meta de adquirir una reputación de escultor sino que simplemente he querido dejar plasmado a mi manera un mensaje de paz." Algunas de las estatuas que componen la fachada son de Da Vinci, Martin Luther King, Kepler, Teresa de Calcuta, Durero, Hipatia, Pasteur, etc. Sobre la puerta de entrada al museo y en el nicho central, se encuentra una estatua de Jesús de Nazareth rodeado de niños. Quedaron lejos esos 100 metros cuadrados cubiertos de su inauguración en 1969, Hoy el museo cuenta con 1530 metros cuadrados cubiertos divididos en salas intercomunicadas, donde se cumple el deseo de su Fundador de que se salta de un tema al otro, prácticamente sin darse cuenta, estando proyectada una ampliación de 3000 metros más. Podría llegar a ponérsele el nombre de "enciclopedia constructiva". Habría muchísimo más para escribir, pero me gustaría cerrar, en este momento de un mundo pleno de violencia y egoísmos que pareciera que solo se busca destruir la humanidad, con alguno de los pensamientos del desaparecido don Juan Santiago Bouchon, "Con las estatuas del frente del museo, elegí un tema doblemente difícil puesto que, por un lado se representa una "Evolución del Pensamiento" que comienza con el Africanus, terminando con Martín Luther King (premio Nóbel de la Paz 1964) y que, por otro lado, se deseó realizarlo sobre una línea donde predomina lo pacifista y humanista, incluyendo sólo a místicos, filósofos, artistas y científicos. Seleccioné a estos representantes de la humanidad porque no quise que hubiera en el frente del museo señales de violencia y muerte, que no corriera sangre en mi obra sino que brillara toda la luz posible. Las estatuas son 49 porque este número es el místico 7 veces 7. Otro motivo por el cual quería un número impar de estatuas es para colocar en el centro a Cristo, al que representé con su frase "dejad que los niños vengan a mi "Y eso es porque creo en la juventud". En la actualidad, la "Fundación M. Rocsen", es la organización que se encarga del Museo Rocsen, ubicado en la localidad de Nono, Córdoba.- Fuentes: museorocsen.org; Wikipedia; Fundación M. Rocsen.