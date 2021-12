P U B L I C







Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. Mago: apertura a las visiones internas y profundas de cada uno. Poder interior, autoconocimiento. Percepción. Activa nuestros dones natales. Día 151 del Año Solar Semilla 3 - Día Portal. Día 11 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 4 de la 22ava semana del año, semana blanca, estamos en el día 114 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 114 - Mago 10 - Guiado por el Viento. Día portal. La Energía se multiplica por 13. Nos puede suceder que nos duela el cuerpo, las articulaciones, la cabeza. También podemos estar o aplastados o energéticos por el exceso de energía. La magia y la palabra que queres decir o escuchar puede salir de la galera. Hoy todo se puede concretar! El Mago es atemporal y por eso nos pide vivir el momento presente, ni pensando en lo que pasó, ni pensando en el que vendrá. Todo sucede aquí y ahora. Hoy el poder del Tercer Ojo está activado. El Mago saca la verdad a la luz, el Mago hace magia, y de repente cuando menos lo esperabas saca un conejo de la galera. Día donde se puede concretar lo que menos pensábamos que se podía dar. Todo sale a la luz! Todavía quedan tres días de esta Trecena donde se van a seguir destapando cosas, la mugre sale, no se puede seguir ocultando. Día para limar asperezas, para que las diferencias se achiquen. Hoy concreten el dar y el recibir. Que la Energía universal no se corte! No hay que inmolarse en el dar. Hay que aprender a pedir ayuda y a recibirla. No hay que sentirse frágil o débil por recibir ayuda, es parte de la rueda que se da, va y viene porque cuando das y no recibís a cambio y lo haces para sentirte mirado, validado, querido, después te sentís desvalorizado. Esta Energía nos puede predisponer si estamos mal aspectados a sentirnos así. Arriba y adelante: hoy la magia esta en el aire. ¡IN LAK ECH! Bonus Sahumado: Para activar tu sello te recomendamos este mix de aromas, hierbas, resinas y flores. y dar el siguiente paso, te recomendamos este mix de cilantro, jazmín, pachuli, enebro y mandarina.



