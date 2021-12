Efemérides del día de la fecha, 23 de Diciembre

ARGENTINOS JUNIORS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL METROPOLITANO 1984 Hace 37 años Argentinos Juniors vencía 1-0 a Temperley y se consagraba campeón del Torneo Metropolitano 1984: "Argentinos salió campeón jugando 18 partidos en cancha neutral y 18 partidos de visitante, sin tener localía propia. Esto es importantísimo. Un equipo que realmente jugaba muy bien, ganaba y gustaba" expresó el entonces entrenador Roberto Saporiti. El equipo integrado por Enrique Vidallé, Jorge Olguín, Adrián Domenech; Emilio Commisso, Sergio Batista, José "Pepe" Castro, Pedro Pasculli y Carlos Ereros empezó el campeonato con una victoria 1-0 frente a Chacarita Juniors con gol de Castro. Luego de quedar libre en la segunda fecha, en la tercera cayó 2-1 ante River. Después de empatar 2-2 con Vélez Sarsfield (los goles los convirtieron Castro y Ereros) e igualar 3-3 con Atlanta (Batista, Pasculli y Videla), el "Bicho" goleó 4-1 a Huracán con tantos de Pasculli, Ereros, Castro y Videla. A partir de ese momento, el equipo de La Paternal se mantuvo invicto hasta la Fecha 14 cuando perdió 4-2 con San Lorenzo. Esta derrota fue la segunda de las cinco caídas que tuvo el "Bicho" en el Torneo, siendo los únicos rivales en superarlos (además de "El Millonario" y "El Ciclón") Chacarita Juniors, Vélez Sarsfield y Ferro Carril Oeste. De esta manera, en todo el campeonato, Argentinos Juniors acumuló 20 victorias, 11 empates y 5 derrotas. En la última fecha, el gol de Jorge Olguín (penal) le dio el ansiado título al "Bicho".



FALLECE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO Enrique Santos Discépolo nació el 27 de marzo del año 1901 en Balvanera, Buenos Aires. Tras el fallecimiento de sus padres quedó a cargo de su hermano Armando, destacado dramaturgo, que le ayudó a descubrir su pasión por la actuación. Así, en el año 1917, debutó como actor, en la obra "El chueco Pintos", en el Teatro Apolo. Al año siguiente, estrenó su primera obra "El duende", escrita con Mario Folco, en el Teatro Nacional; a su vez, escribió las obras teatrales "El señor cura", "El hombre solo" y "Día feriado". Más adelante, compuso sus primeros tangos "Bizcochito" y "Qué Vachaché", los cuales no tuvieron éxito. La fama llegó en el año 1928 cuando Azucena Maizani estrenó el tango "Esta noche me emborracho" en el Teatro Maipo y, posteriormente, Carlos Gardel lo grabó. Además, Tita Merello popularizó "Qué Vachaché". A lo largo de los años compuso los emblemáticos tangos "Yira yira", "Cambalache", "Uno", "Alma de bandoneón" y "Cafetín de Buenos Aires". Por otro lado, actuó en las películas "Melodías porteñas" (1937), "Mateo" (1937), "...Y mañana serán hombres" (1939) y "El Hincha" (1951). Asimismo, dirigió los films "Cuatro corazones" (1939), "Caprichosa y millonaria" (1940), "Fantasmas en Buenos Aires" (1942) y "Cándida, la mujer del año" (1943), protagonizada por la célebre Niní Marshall. Falleció en el año 1951 en Buenos Aires.



SE LANZA "K BYE FOR NOW (SWT LIVE)" Un día como hoy en el año 2019, Ariana Grande lanzaba el disco "K bye for now (swt live)". Producido por la cantante estadounidense e integrado por canciones compuestas por la artista con Savan Kotecha y Max Martin, el álbum fue el primero en vivo de Grande: "Algo para agradecerles por todo y para que decir adiós a este capítulo sea un poco más fácil". Entre las canciones se encuentran "God Is a Woman", "7 Rings", "Breathin", "Into you" y "Break Free".