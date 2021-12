Lic. Psicóloga Aneley J. Ferreyra

Las emociones aparecen porque entramos en un proceso reflexivo, en un balance del año. Identificamos lo que hicimos durante el año, lo que nos faltó concretar, mes a mes recordamos situaciones que nos llena de emociones de alegría, tristeza, nostalgia, desazón, desilusiones. Hemos transitado un año que nos puso desafíos enormes. Nuevamente la pandemia Covid-19 deja marcas, nos enseña a que hay que seguir cuidándonos, o aflojar con el lavado de manos tan necesario para no propagar el virus como así también el uso de barbijo o tapaboca, aunque no estamos callando a nadie este elemento nos protege de esas mini partículas de saliva que también podrían contagiarnos, además de vacunarse. Todavía queda mucho por seguir aprendiendo sobre esta pandemia, lo bueno es pensar en lo que ya hemos atravesado como aprendizaje, aún con el dolor de la pérdida de seres queridos o las injusticias que hemos vivido como sociedad. Desde la salud mental, el campo en el que me toca trabajar conozco que se ha puesto al servicio de cada uno de nosotros y nosotras herramientas de escucha al alcance de todas y todos. Que se corte el virus pero no la escucha empática, amorosa, cálida y acogedora. Conta conmigo para tener ese espacio donde encontrar preguntas que movilicen tu vida. Se acercan las reuniones familiares de Nochebuena, Navidad, Fin de año y Año Nuevo donde tal vez aparezcan emociones fuertes, te propongo que desde ya planifiques que queres hacer, mejores como hacerlo y acciones en pos de esa alegría que quieras conquistar, para que la nostalgia sea menos y no te tome por sorpresa. Lo sé no es fácil por eso pensé en compartir un plan basado en los Objetivos SMART de George T. Doran (1981). - S= eSpecíficos Los objetivos son específicos concretos y directos. Entonces para armarlos pregúntate ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? - M= Medible Para saber si los estamos alcanzando deben ser cuantificables. Habrá que hacer un registro del progreso. - A= Alcanzable Fijar metas que estén dentro de nuestras posibilidades. Acá se necesita descubrir qué actitudes tenés como recursos personales. ¿Qué habilidades te definen? - R= Realizable En relación a recursos y medios disponibles. Deberás seguir una serie de pasos que te lleven al objetivo deseado alcanzando sus beneficios. - T= Tiempo Establecer un plazo límite. ¿En cuánto tiempo querés lograr alcanzar tus proyectos? Por último, me gustaría que pienses en vos y reflexiones preguntándote: ¿Sos amoroso, amorosa con vos? ¿Cuán compasiva o compasivo sos con vos? ¿Valoras cada logro pequeño que alcanzas? ¿Soñas? ¿Con qué sueñas o deseas? ¿Qué tiempo te dedicas para vos? ¿Te autoregalas tiempo de calidad? ¿Cuánto crees en el poder de agradecer todos los días las cosas simples? Que la celebración de estas fechas nos encuentre anhelando, ya que la felicidad es un momento y el deseo moviliza. Lic. Psicóloga Aneley J. Ferreyra - (M.P.: 20.775) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606