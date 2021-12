Hace muchos años, a través de mi página de Internet, se comunicaba haciéndome un par de consultas Domingo Damo, de Capital Federal. Desde entonces comenzamos a tener una comunicación muy fluida a la distancia y solamente en una oportunidad, también hace años, pudimos compartir en Villa Paranacito una salida de pesca juntos. Por ese mismo motivo es que le escribí a Domingo diciéndole: hagamos una pesca nocturna juntos, ¡meta! me respondió y comenzamos a ver fechas probables y coordinar todos los preparativos, en los cuales y en principio decidimos viajar en mi embarcación por comodidad y espacio. Así fue que Domingo pasó a buscarme promediando las 16 horas del día lunes, para de esta forma pasar por el puesto El Toro en Calixto Dellepiane y Ruta provincial 6 donde nos proveímos de unas buenas porciones de carnadas, a las 17 horas ya nos encontrábamos en la guardería del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación "Gino". Con todo lo necesario a bordo y motor en marcha, salimos aguas abajo del Paraná Guazú, pasando por debajo del majestuoso puente que une las provincias de Buenos Aires con Entre Ríos, ingresamos por el Doradito y salimos nuevamente al Guazú para de esta forma a mano izquierda buscar la boca del Paraná Bravo. Al llegar a nuestro sector de pesca y por experiencias anteriores, en principio fondeamos en una profundidad de unos ocho metros, teniendo a tiro de caña río afuera profundidades mayores y hacia la costa profundidades menores que siempre nos dieron buenas respuestas de noche con surubíes, tarariras y dorados. Armamos nuestros equipos y realizamos generosos encarnes con una gran variedad de carnadas, entre las cuales contábamos con lombrices, masa, maíz fermentado, salamín, hígado y anguilas entre otras. Comenzó a caer el sol a nuestras espaldas y viendo que no habíamos registrado piques en un par de horas, modificamos nuestra posición fondeándonos en once metros de profundidad. Aquí la cosa cambió por completo recibiendo piques y capturas en principio de lindos bagres amarillos, posteriormente en uno de mis equipos recibí un hermoso pique de boga que una vez a bordo pesó unos generosos 3 kilos. Seguidamente en otro de mis equipos se repitió el pique de boga, la que clavé con un certero golpe de caña, siendo esta también un hermoso ejemplar, pero al punto de bonetearla se le rompió el labio y logró su libertad. La noche arrancaba con buenos piques de bogas, las que mayormente tomaban el ofrecimiento de tiritas de hígado en nuestros anzuelos. Llegó el turno de Domingo quien tuvo por parte de su pieza una hermosa pelea, hasta que una vez a bordo el boga grip nos marcó 3,500 kilos de pura potencia, seguidamente pude dar con otro hermoso ejemplar de boga que rondó los 2,500 kilos. Con la luna iluminándonos y con un viento rotando al sudeste el pique se cortó por un momento hasta la entrada de la luna, donde se activó nuevamente el pique para muy lindos ejemplares de bogas, la mayoría promediando arriba de los dos kilos de peso. La nota de la jornada se dio al amanecer con el pique y captura de una hermosa carpa que nos marcó 8 kilos de peso. Promediando las 6 de esa madrugada del martes emprendimos el regreso con Domingo hacia la guardería, habiendo compartido sin ninguna duda una maravillosa pesca nocturna, no solamente por los piques y capturas realizadas sino también por el haberla compartido juntos después de tanto tiempo. En nuestro programa televisivo Nº 911 de esta semana, les mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Carpa de 8 kilos la que se dio al amanecer.





Domingo Damo y su excelente boga que dio 3,500 kg de peso.