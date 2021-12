Con dos victorias y una derrota, los Tricolores no pudieron superar la primera fase del certamen. El pasado fin de semana se disputó el XXV Seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el cual contó con la participación de un representativo del Club Ciudad de Campana en la Copa Clasificación. Los Tricolores disputaron la primera fase el sábado, en la sede de CASA de Padua, donde vencieron 36-5 a San Miguel y 24-5 a Berisso. Sin embargo, en el duelo decisivo frente a El Retiro cayeron 19-12 y no pudieron avanzar a la Etapa Final que se desarrolló el domingo en el Club Newman. El equipo de Seven del CCC fue dirigido por Sebastián García estuvo integrado por Juan Calvi, Tomás Calvi, Carlos Díaz, Nicolás Fernández, Patricio Mego, Francisco Cuevas, Franco Damiano, Nazareno Alaguibe, Facundo Cerda, Julián Agostino y Benjamín Morelli, todos jugadores del plantel superior. Culminado el certamen el domingo en Newman, el campeón de la Copa Clasificación fue Los Molinos (derrotó 26-0 a Círculo Universitario de Quilmes en la final). En tanto, el ganador de la Copa de Oro resultó el local, Newman, que venció 26-10 a Buenos Aires y se llevó el máximo trofeo de la competición. Por la Copa de Plata, Banco Nación superó 29-5 a San Andrés, mientras que CUBA se quedó con la Copa de Bronce tras ganarle 17-12 a Atlético del Rosario.

EL EQUIPO DEL CCC, INTEGRADO POR JUGADORES DEL PLANTEL SUPERIOR.