Sigue el aumento de casos de coronavirus en Argentina

Se reportaron ayer 13.456 nuevos infectados. La cifra casi se triplicó en una semana. El jueves de la semana pasada se habían informado 5.301 casos. De acuerdo con el último parte oficial, se registraron 15 muertes y desde el comienzo de la pandemia los decesos suman 116.979 mientras que los contagiados 5.428.957. Además se informó que son 932 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 35,1% a nivel nacional y de 38,2% en el AMBA. Por quinto día consecutivo, la positividad en los testeos pasó el 10% recomendado por la OMS: se realizaron 80.924 y de ellos 16,62% dieron positivo. La provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, ya que totaliza 2.120.931 casos, reportó en las últimas 24 horas 4.109 nuevos. La ciudad de Buenos Aires informó 2.426 casos (totaliza 543.682); Catamarca, 61 (51.936); Chaco, 154 (101.441); Chubut, 27 (84.385); Corrientes, 154 (96.309); y Córdoba, 4.055 (537.200). Entre Ríos confirmó 65 contagios nuevos (138.237); Formosa, 6 (62.375); Jujuy, 93 (49.244); La Pampa, 72 (69.212); La Rioja, 17 (33.957); y Mendoza, 178 (167.549). Misiones tuvo 69 casos (37.529); Neuquén, 171 (117.405); Río Negro, 167 (104.854); Salta, 252 (89.849); San Juan, 31 (70.346); San Luis, 72 (80.995); Santa Cruz, 63 (59.804); Santa Fe, 559 (475.027); Santiago del Estero, 85 (82.220); Tierra del Fuego, 9 (32.580); y Tucumán, 561 (221.890). Del total de muertes reportadas hoy, 8 son hombres y 7 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Buenos Aires y Salta, todas con 4 y 3 respectivamente.

RODRÍGUEZ LARRETA: "SI NOS COMPROMETEMOS CON LOS CUIDADOS, PODEMOS SOSTENER NUESTRAS LIBERTADES" El jefe de Gobierno porteño instó a los no vacunados a que "por favor" concurran a los centros vacunatorios a inocularse. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró ayer jueves que hay que comprometerse "con los cuidados" para poder "sostener" las "libertades" en medio de una nueva ola de contagios por coronavirus, a la vez que resaltó que "es muy importante recibir la tercera dosis". "Tenemos que trabajar para bajar los contagios y es muy importante recibir la tercera dosis. En la Ciudad más del 91% de la población ya tiene al menos una dosis. El 85% cuenta con su esquema completo y el 16% se aplicó su dosis de refuerzo", remarcó. Desde el centro de Costa Salguero, añadió: "Si nos comprometemos con los cuidados podemos sostener nuestras libertades. La única manera de afrontar una dificultad como esta es hacerlo juntos porque cuando tiramos para el mismo lado es cuando vamos a salir adelante". "Hoy estamos adelantando la aplicación de la dosis de refuerzo al quinto mes de la segunda dosis, ya que los especialistas aconsejan, en base a la evidencia, que ese es el plazo adecuado para sostener la inmunidad", expresó. Además Rodríguez Larreta manifestó: "Son niveles de vacunación muy altos y es una alegría enorme porque la evidencia, hasta el momento, muestra que con la vacuna la posibilidad de contagio y la gravedad de los casos disminuye". El jefe de Gobierno porteño envió un mensaje a las personas que inocularon: "A quienes aún no se vacunaron o no se dieron la segunda dosis., por favor vayan a vacunarse. Es cuidarse uno, pero también cuidar a nuestra familia, amigos y seres queridos. Es muy importante que todos nos apliquemos las dosis que corresponden en el momento que nos toque". También dijo: "Esta semana volvimos a abrir el centro de testeo vehicular en Costa Salguero y un nuevo centro peatonal en La Rural. Estos se suman al centro de La Rural vehicular, al de Villa Devoto, al de Parque Chacabuco y al de Parque de Los Andes, que funcionan todos los días con turno". "Vamos a poner nuevamente en funcionamiento las Unidades de Testeo Móvil. El lunes ya van a estar circulando cuatro camionetas e iremos agregando más si es necesario", anunció el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente señaló: "Las personas que sean contacto estrecho y no tengan síntomas, pueden acercarse a cualquier dispositivo DetectAR y aquellos que tengan síntomas, pueden ir sin turno a cualquiera de las 20 Unidades Febriles de Urgencia que tenemos en los hospitales de la Ciudad".