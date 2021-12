El arquero Alan Sosa y los defensores Facundo Gómez y Diego Martínez fueron los primeros en firmar con el Violeta. En el rearmado del plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional, Villa Dálmine oficializó ayer sus primeras tres incorporaciones: el arquero Alan Sosa y los defensores Facundo Gómez y Diego Martínez ya firmaron sus vínculos con el Violeta y son los primeros refuerzos que suma Marcelo Franchini. De esta manera, ya son 14 los jugadores con contrato en la institución, porque estos tres futbolistas se suman al grupo que integran Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Laureano Tello, Emiliano Agüero, Valentín Albano, Ezequiel D´Angelo, Valentín Umeres, Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni, quienes continúan en la institución respecto a la pasada temporada. En cuanto a las caras nuevas, Alan Sosa tiene 25 años y llega desde Real Pilar, donde registró un récord en el fútbol argentino durante el último Torneo Clausura de la Primera C: debutó el 14 de septiembre frente a Victoriano Arenas y se convirtió en el arquero que más tiempo mantuvo la valla invicta desde su aparición en Primera División. Fueron ocho partidos sin recibir goles, hasta que Fabricio Lovotti, de Central Córdoba de Rosario, detuvo la racha en 696 minutos de valla invicta. "Fue un premio a todos los años de esfuerzo y dedicación", señaló el guardameta respecto a este récord. Nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe, Sosa llegó muy joven a Unión, donde fue creciendo y llegó a firmar su primer contrato profesional. Sin embargo, nunca pudo debutar en Primera y se debió conformar con jugar solamente en Reserva y en la Copa Santa Fe. Finalmente, el Tatengue lo dejó en libertad de acción y, en diciembre de 2020, el arquero desembarcó en Real Pilar. Ahora, tras apenas once partidos como profesional, pega el salto desde la Primera C hasta la Primera Nacional para convertirse en uno de los arqueros del Violeta. En tanto, Facundo Gómez no es una "cara nueva" en Mitre y Puccini: el marcador central de 33 años tendrá su segundo ciclo en la institución, dado que ya integró el plantel que disputó la Temporada 2013/14 de la Primera B Metropolitana. En aquel entonces, había llegado a Villa Dálmine tras una muy buena experiencia en Alvarado de Mar del Plata. Y posteriormente a su paso por el equipo de nuestra ciudad siguió su carrera en Acassuso, Almirante Brown, Platense (logró el ascenso a la Primera Nacional), La Serena de Chile, Deportivo Morón y Temperley. Ahora retorna para tratar de aportar seguridad y experiencia en una zona en la que el Violeta sufrió mucho en los últimos dos campeonatos. Finalmente, Diego Martínez tiene 29 años y se desempeña como lateral izquierdo, aunque también ha jugado como mediocampista o carrilero por ese sector. Su carrera comenzó en River Plate, donde debutó con 19 años en un partido de Copa Argentina frente a San Lorenzo. En el Millonario totalizó 13 encuentros y luego pasó a préstamo a Sarmiento de Junín y Patronato de Paraná, equipos con los que jugó en la Primera Nacional. Y tras una breve experiencia en el New York City de Estados Unidos, regresó a la segunda categoría del fútbol argentino para jugar en San Martín de Tucumán (2017-18) y Nueva Chicago (2018-21). Luego de firmar sus respectivos contratos, estos tres futbolistas que se incorporan a Villa Dálmine deberán presentarse el próximo lunes 3 de enero para comenzar la pretemporada que iniciará en Mitre y Puccini y que tendrá su semana más intensa en un predio de Loma Verde, donde los jugadores concentrarán y entrenarán en doble turno camino al próximo campeonato de la Primera Nacional.



EL MARCADOR CENTRAL FACUNDO GÓMEZ REGRESA AL CLUB EN LA TEMPORADA 2022.





ALAN SOSA ES ARQUERO Y LLEGA DESDE REAL PILAR, DONDE REGISTRÓ UN RÉCORD DE VALLA INVICTA PARA EL FÚTBOL ARGENTINO.





DIEGO MARTÍNEZ YA PUSO SU FIRMA. ES LATERAL IZQUIERDO Y LLEGA DESDE NUEVA CHICAGO.





FACUNDO GÓMEZ YA JUGÓ EN EL VIOLETA EN LA TEMPORADA 2013/14. DESPUÉS PASÓ POR PLATENSE, MORÓN Y TEMPERLEY, ENTRE OTROS EQUIPOS.