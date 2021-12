P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MAS ARBOLES "Solicito a través de este medio que haga llegar a las autoridades que corresponda, la solicitud de la plantación de árboles en la plaza del barrio Lubo, la misma está muy bien equipada para que niños, adolescentes, adultos y adultos mayores puedan disfrutarla. ¿El problema? No cuenta con nada de sombra, o sea no puede ser usada por los vecinos en verano, es inhumano. Por favor, arboles de crecimiento rápido, Pérgolas, hay mucho que se pueda hacer, así la inversión de realizar la plaza vale la pena y nuestros impuestos no fueron tirados y mal gastados por el municipio" escribe Natalia.













LA CALLE ES PÚBLICA "Abuso que hace de la calle muchos comercios de Campana. Entre ellos la verdulería ubicada en la calle Las Heras casi esquina Mitre. Hoy por la mañana intenté correr un cajón de esos que están en la foto para poder estacionar sin incurrir en una infracción de tránsito y recibí insultos y agresiones por parte de los dueños de la verdulería que no quise responder por lo que decidí irme" muestra Claudio.

#QuejaVecinal vecinos solicitan que pase el regador en la Av Rivadavia, entre chacabuco y Granaderos, los vehículos levantan mucha tierra. pic.twitter.com/203r0IYAFn — Daniel Trila (@dantrila) December 24, 2021