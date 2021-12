Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 24/dic/2021. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 24/dic/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: La UOCRA cerró el año con moderadas perspectivas de crecimiento Los festejos navideños en el merendero ”Los Solcitos de Evita” Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Su secretario general, Oscar Villarreal, advirtió que las paradas por reparaciones "en el mejor de los casos solo darán trabajo por dos meses". Además, argumentó que la pandemia y la retirada de China como inversor complican el desarrollo de la Termoeléctrica II. Con críticas al Municipio y también a la refinería por anuncios sobre eventuales obras que crearían cientos de puestos de trabajo para los campanenses, la UOCRA cerró el año compartiendo moderadas perspectivas de recuperación para el sector de la construcción. En la sede gremial de calle Alem y en medio de la entrega de cajas de asistencia alimentaria para sus afiliados, su secretario general, Oscar Villarreal, comenzó realizando un balance del 2021 y se refirió a la situación social que atraviesan los trabajadores que se encuentran desocupados, en algunos casos desde hace dos años. "Venimos acompañando a los compañeros que están muy mal, que llevan un tiempo desocupados, con entrega de mercadería. No porque estén desocupados no tienen derechos. Y además de la ayuda mensual, hoy aprovechamos para entregar también una bolsa navideña para que humildemente puedan compartirla con su familia", comentó Villarreal. En ese sentido, señaló que "la situación en Campana no es ajena a la del país en general", a pesar que el mercado laboral del distrito "comenzó a absorber hace poco" mano de obra aunque "no por nada nuevo" sino debido "al mecanismo de organización interna de las plantas más importantes que todos conocen y tiene que ver con los trabajos previos a las paradas y la cercana fecha de inicio de esta reparaciones". "Eso ha ayudado a que se achique un poco la desocupación, que en algunos casos afecta a compañeros desde hace dos años", comentó el líder sindical, asegurando que "tiene la esperanza" de que lleguen las paradas en enero y febrero para que "los compañeros puedan ocuparse aunque sea transitoriamente". Pero esa esperanza parece ser poco más que un consuelo. Villarreal remarcó que cualquier puesto laboral generado por un parada industrial es temporal y por eso cuestionó el acuerdo anunciado semanas atrás por el Municipio y Axion energy para fomentar el trabajo local de cara a las reparaciones extraordinarias en la refinería. "¿Es importante? Por supuesto, pero en algunos casos serán 20 días, en otros mes y medio y en muy puntuales casos, dos meses. Lo que necesitamos es que se concreten obras tanto privadas como públicas que den la posibilidad a nuestros compañeros de poder estar con trabajo uno o dos años, recuperar su dignidad y organizar su grupo familiar", manifestó el gremialista, reivindicando el acceso de sus trabajadores a "comida, salud y educación". Si bien durante las restricciones el sector de la construcción continuó su actividad con cierto dinamismo, ya en la etapa de relativa normalidad se convirtió en la locomotora de la recuperación económica. Los números así lo ratifican: en octubre, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el Indec aumentó 2,3% mensual sin estacionalidad, por lo que la actividad se encuentra en un nivel 22,5% superior a febrero 2020 (pre Covid). En la comparación interanual, creció 8,3%, acumulando doce meses consecutivos en alza. De esta forma, en los primeros diez meses del año acumula un crecimiento de 37,9% interanual, y también supera en 2,5% al período enero-octubre de 2019. "Necesitamos que las autoridades de turno en cualquiera de los niveles encuentren la manera de consolidar la recuperación para que rápidamente se vuelva a retomar una vida normal en la economía, producción y trabajo", comentó Villarreal. ¿Oportunidades? Al ser consultado por la parada de Axion energy, Villarreal comentó que "todos los años" que lleva como gremialista de la UOCRA vio intervenciones similares, por lo que cuestionó "que esta vez se haya anunciado con bombos y platillos". "Se termina eso y los compañeros se vuelven a ir", dijo. Además, abordado por la situación de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, señaló que la pandemia y la retirada de China del proyecto complicaron su comienzo, pero aclaró que "por lo menos" las autoridades nacionales actuales recibieron su reclamo en pocas gestionas, no como en el gobierno anterior. "Ojalá que el año que viene escuchemos que se empieza a poner en marcha. Nosotros no nos podemos comprometer en algo que no manejamos, pero mantenemos informados a diario a nuestros afiliados", aseguró Villarreal.

La UOCRA viene asistiendo con alimentos a afiliados sin trabajo desde el inicio de la pandemia.





Para Villarreal solo las obras de larga duración son una respuesta al problema de los desocupados de la construcción.



