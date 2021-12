Innovación y tecnología en las Prácticas Profesionalizantes 2021 de la ETRR

Se desarrollaron en 13 empresas e instituciones de la región y adoptaron las modalidades presencial, remota e híbrida. A lo largo de sus 200 horas de duración, los y las estudiantes de 7º año de la Escuela Técnica Roberto Rocca desarrollaron proyectos educativos adaptados al ámbito industrial y tuvieron su primera incursión al mundo laboral. Antes de recibir sus medallas y diplomas, los y las estudiantes de 7º año de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) realizaron 200 horas de Prácticas Profesionalizantes en 12 empresas y la UTN Facultad Regional Delta, donde desarrollaron innovadores proyectos educativos con fuerte impronta tecnológica y tuvieron su primera incursión al mundo del trabajo, descubriendo o confirmado en varios casos qué carrera universitaria eligir o ámbito profesional en el cual les gustaría desempeñarse. "La experiencia en general obtuvo resultados sobresalientes. El alumnado demostró valores personales y profesionales que sin dudas serán de gran utilidad para su futuro. De cada institución recibimos felicitaciones y elogios por el nivel técnico alcanzado en su formación, por sus actitudes, compromiso y esfuerzo", manifestó Ludovico Grillo, director de la ETRR. Las Prácticas Profesionalizantes son un requisito indispensable para acceder a los títulos de nivel secundario ofrecidos por la ETRR con especializaciones en Electromecánica y Electrónica. Pero a la vez, representan la oportunidad para los futuros técnicos y técnicas de conocer desde adentro el mundo laboral y entablar lazos con sus protagonistas, promoviendo la convergencia entre industria y escuela. En Tenaris, donde las Prácticas Profesionalizantes se enmarcan dentro del programa educativo Gen Técnico, el curso de inducción duró dos semanas y destinó el 50 por ciento de su carga horaria a la seguridad. Hoy, en esa compañía se desempeñan graduados y graduadas de la ETRR que tuvieron un primer contacto con sus actuales equipos de trabajo cuando fueron practicantes. Además, recibieron estudiantes de la ETRR las empresas Ameghino Servicios, Brandlive, Buco, Göttert, Hormicard, I-MEGA ingeniería, Kaeser, LIA Aerospace, Meta-lurgica Duroll, SKF y Termoeléctrica Manuel Belgrano, al igual que la UTN con sede en Campana. "Este 2021 nos desafió a ser creativos y buscar opciones para cumplir con los objetivos de Prácticas Profesionalizantes. Fue así como gracias al apoyo de 12 empresas y UTN, trabajamos fuertemente y logramos ofrecerles opciones variadas a todos, pudiendo elegir sus destinos según intereses o afinidad con la propuesta. Combinando las modalidades presencial, remota e híbrida según el destino y proyecto, la experiencia fue muy valorada por los jóvenes", comentó Carlos Galazzo, coordinador de Prácticas Profesionalizantes de la ETRR. Juan Martín Carcagno estuvo en LIA Aerospace trabajando en el sistema de combustión de un cohete espacial en etapa de diseño. "La meta es poner satélites en órbita alrededor de la Tierra. Es el sector al que me quiero dedicar después de estudiar Ingeniería Mecánica en el ITBA", contó el flamante técnico. Para Nahir Cardozo las Prácticas Profesionalizantes fueron también un espacio para crear cultura de diversidad. "Estuve en el área de mantenimiento de SKF. Era la segunda mujer que me incorporaba al área y cuando vieron lo preparada que venía de la Escuela tomaron confianza y fueron permitiendo que me involucre día a día un poco más", reveló la futura estudiante de Arquitectura de la UBA. "Fueron días en los que aprendí muchísimo y conocí la manera de funcionar de una empresa multinacional desde adentro, lo que ya me brinda perspectivas cuando salga a conseguir un trabajo", comentó por su parte la técnica electrónica María Luján Llado, que estuvo en el área de Ambiente de Tenaris y va a estudiar bioingeniería en el ITBA.

