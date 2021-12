Efemérides del día de la fecha, 24 de Diciembre

NOCHEBUENA Esta celebración cultural y familiar se festeja internacionalmente para conmemorar la víspera del nacimiento de Jesucristo, Mesías de la religión cristiana, en Belén. Anualmente, se celebra en familia agradeciendo y reflexionando acerca de lo que se posee y lo que no faltó. Debido al brote de Covid-19 a nivel mundial se deben tomar precauciones para evitar su propagación; algunas de ellas son armar la mesa afuera o en caso de hacerlo adentro con las ventanas abiertas para que circule el aire; limpiar las superficies que se tocan con frecuencia como picaportes, llaves y canillas; mantener el distanciamiento social; si se reúne el grupo conviviente se reduce considerablemente el riesgo de contagio además se recomienda que los integrantes disminuyan al mínimo los contactos con otras personas en los días previos.



FALLECE TITA MERELLO Laura Ana Merello nació el 11 de octubre del año 1904 en San Telmo, Buenos Aires. Criada en un orfanato de Villa Devoto, Merello transcurrió una infancia sumida en la pobreza y el trabajo en diversos oficios. A los 16 años debutó en la obra "Las vírgenes de Teres" en el Teatro Avenida, donde fue abucheada por el público. Más adelante, en el año 1923, debutó en el Teatro Maipo deslumbrando a los espectadores con su interpretación del tango "Trago amargo" de Rafael Iriarte y Julio Navarrine en la obra "Las modernas Scherezadas". En el año 1933 debutó en la gran pantalla protagonizando la película "¡Tango!". A ésta le siguieron "La fuga" (1937), "Filomena Marturano" (1950), "Arrabalera" (1950), "Los isleros" (1951) y "Mercado de abasto" (1955), películas que la consolidaron como una de las más aclamadas actrices del país: "Voy a ser la gran actriz de Buenos Aires. No sé cuándo. No me interesa pero lo seré. Y no crean que esto es una insolencia o una pretensión. No sé si esto será cuando tenga 45 años, pero de que lo seré, estoy convencida". En el año 1962 debutó en la televisión, en el programa "Tangos en mi recuerdo", posteriormente fue comentarista de "Sábados circulares" y, en los años 70´, condujo "Conversando de todo con Tita". Por otra parte, compuso los tangos "Llamarada pasional", "Muchacho rana" y "Decime Dios dónde estás": "A todos los argentinos les pido que no se olviden de mí. Gracias por creer que fui algo más de lo que soy". Falleció en el año 2002 en Buenos Aires.



"EVERY ROSE HAS ITS THORN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1988, el sencillo "Every rose has its thorn" de Poison destronaba a "Look away" de Chicago del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Open up and say...ahh!" (1988), la canción fue escrita principalmente por Bret Michaels tras terminar con su novia: "Recuerdo que usé un teléfono público para llamar a esta chica con la que estaba saliendo. Estábamos en la carretera, de gira en nuestro Winnebago, y mi relación se estaba desmoronando".