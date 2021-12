El Garrahan lanzó su campaña para garantizar el abastecimiento de sangre en verano

Con un mural realizado por Claudio Baldrich se lanzó el "Abierto x Vacaciones", iniciativa que surgió hace 5 años para garantizar los componentes sanguíneos a todos los pacientes durante los meses de vacaciones. "Abierto x Vacaciones" es una campaña de donación voluntaria de sangre que se realiza hace 5 años en el verano que es cuando más se necesita. En esta oportunidad el Hospital Garrahan dio inicio a una nueva edición con la presentación de un mural alusivo, realizado por el artista Claudio Baldrich en el ingreso al Banco de Sangre. "Desde el 14 de junio de 2011, cuando el Garrahan asumió el modelo de donación voluntaria y habitual de sangre, el hospital se encarga de obtener los componentes sanguíneos necesarios para no pedir a las familias que consigan donantes para sus hijos e hijas internados", explicó Silvina Kuperman, coordinadora del Banco de Sangre del Garrahan. Esta iniciativa busca garantizar que 65 donantes se acerquen todos los días al Banco de Sangre del Garrahan para convertirse en donantes habituales. "El Banco de Sangre les garantiza espacios seguros y protocolos de atención adecuados para cuidar la salud de todos los donantes", destacó Kuperman. En el Hospital se realizan 650 transfusiones de componentes sanguíneos por semana y se requieren alrededor de 65 donantes por día para cubrir esta demanda. El 100% de la sangre que se utiliza es donada voluntariamente, muchas veces en forma frecuente. La sangre no se fabrica y solo puede obtenerse de la donación de personas, que lo hacen en forma voluntaria y nunca para un destinatario específico. Además, se necesitan 100 unidades de plaquetas por día: cuando una persona dona sangre, se obtiene 1 unidad de plaquetas; en cambio si se dona plaquetas por aféresis, se pueden obtener hasta 18 unidades en un solo procedimiento. El Centro Regional de Hemoterapia del Hospital se encuentra ubicado en la calle 15 de noviembre de 1889, número 2151, y pueden donar durante todas las vacaciones solicitando un turno previamente en www.garrahan.gov.ar/abiertoxvacaciones. ¿Quiénes pueden donar? Toda persona que cumpla con las siguientes condiciones puede ser donante: - Tener entre 18 y 65 años. - Pesar más de 50 kilos. - Estar en buen estado de salud. - No padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre. - No consumir drogas endovenosas. - No haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o piercings. - No haber tenido relaciones sexuales de riesgo incrementado. Requisitos en contexto COVID-19: - Si diste COVID-19 positivo, podes donar 14 días después del alta. - No podrás donar sangre si vivís con una persona activa de COVID-19 o si en los últimos 14 días estuviste en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19.