Puerto Nuevo: qué equipos lo esperan en la Primera C

Habrá "pesos pesados" como Laferrere o Excursionistas, pero también otros a los que enfrentó en las últimas temporadas como Claypole o Atlas. Cuando Puerto Nuevo ascendió a la Primera C en 1994, la cuarta categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no era profesional, como sí ocurre actualmente. Ésa será una novedad histórica para el conjunto del barrio Don Francisco. Otra de las novedades será que enfrentará a muchos equipos con los que no ha jugado en las últimas décadas y que cuenta con pasado en Primera División como Deportivo Español y Sportivo Italiano, por ejemplo. Otras instituciones con amplia trayectoria en el Ascenso que enfrentará el Auriazul en la próxima temporada serán Deportivo Laferrere, Central Córdoba de Rosario y Excursionistas (al que ya cruzó en el campeonato 1995/96 de la Primera C). En cambio, con otros clubes ha tenido enfrentamientos recientes, como Claypole, Argentino de Merlo, Victoriano Arenas, Real Pilar, Lamadrid, Atlas o el propio Liniers, que también ascendió este año a la Primera C. El listado de equipos de la divisional se completa con Berazategui, San Martín de Burzaco, Luján, Midland, Leandro N. Alem y El Porvenir En tanto, los que ya no seguirán en la categoría son Dock Sud e Ituzaingo, que en este 2021 lograron subir a la Primera B Metropolitana. En aquella temporada 1994/95, que fue la primera que Puerto Nuevo disputó en la Primera C, había equipos que hoy están varias categorías más arriba, como Barracas Central (recientemente ascendido a la Liga Profesional), Villa Dálmine, Brown de Adrogué, Tristán Suárez, Deportivo Riestra, San Telmo, Flandria y Temperley (Primera Nacional), Conunicaciones, Deportivo Merlo y Villa San Carlos (Primera B Metropolitana). Claro está: el desmanejo de la AFA en los últimos años, junto a la situación especial derivada de la pandemia, ha generado que, actualmente, haya 28 equipos en la Liga Profesional y 37 en la Primera Nacional.

TRAS LOS FESTEJOS POR EL ASCENSO, EL AURIAZUL EMPIEZA A PENSAR EN LO QUE SE LE VIENE (CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN)