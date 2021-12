» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Cuando todavía faltan cinco días para que termine el último mes del año, los positivos detectados son 241, siendo 49 más que el total de noviembre. Los casos de coronavirus siguen en aumento. Cuando todavía faltan seis meses para que termine el último mes del año, los positivos detectados en Campana durante diciembre ascienden a 241, acumulando 49 más que el total de noviembre. Esta semana, la cartera sanitaria local difundió su parte de lunes a viernes. Al comienzo de la semana, los positivos registrados fueron 14. El martes, 20. Un día después, la cifra bajó a 15 y el jueves, subió a 17. En tanto, en la previa a Nochebuena se informaron 23 casos de COVID-19 nuevos. A nivel nacional, el sábado otras 12 personas murieron y 7.183 fueron reportadas con COVID-19, con lo que suman 117.020 los muertos registrados y 5.452.419 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud indicó que son 809 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 34,3% en el país y del 36,2 % en la Área Metropolitana Buenos Aires. Del total de contagiados, 5.259.080 recibieron el alta y 76.319 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.755 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 1.223, en Catamarca 86, en Chaco 56, en Chubut 3, en Corrientes 210, en Córdoba 2.798, en Entre Ríos 26, en Formosa 62, en Jujuy 48, en La Pampa 85, en La Rioja 4, en Mendoza 46, en Misiones 68, en Neuquén 146, en Río Negro 41, en Salta 69, en San Juan 18, en San Luis 66, en Santa Cruz 35, en Santa Fe 218, en Santiago del Estero 33, en Tierra del Fuego 17 y en Tucumán 70. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 36.151 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 27.433.892 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. "Con el aumento de la circulación de personas y con las nuevas variantes, el aumento de casos va a ser exponencial", anticipó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El monitoreo es permanente y lo que va a pasar no lo sabe nadie. Ahora tenemos entre 800 y 900 internados en terapia intensiva, cuando el año pasado llegamos a tener 8000", comentó la ministra. Asimismo, aclaró: "No tenemos el volumen de internación que teníamos cuando empezó a surgir la ola, pero no es lo mismo Ómicron que Delta. El mensaje no es que no pasa nada, el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación".

Domingo 26 de Diciembre de 2021:

