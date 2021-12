» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

La Ventana de Overton se ha corrido hacia la libertad

Por Mario Trila











@MarioTrila

En las últimas elecciones ocurrió un fenómeno que ha movido el eje del debate hacia las ideas de la libertad. Lo que a nivel nacional resulta evidente, a nivel local no se ha consolidado. Traigo a colación el concepto contemporáneo de la "Ventana Overton", denominado así por su creador Joseph P. Overton, que tiende a representar un rango de políticas aceptables en las discusiones de la opinión pública de un período dado. Fenómeno que se ha plasmado en la realidad desde las últimas elecciones legislativas, donde unos pocos diputados han favorecido un movimiento de esa "Ventana" hacia las ideas de la libertad, haciendo eje -por el momento- en la reducción del gasto público y su contraparte el alivio de la presión impositiva. Tras el resultado de las elecciones de medio término, a diferencia de lo ocurrido en Diputados, a nivel local en nuestro Concejo Deliberante la representación de las ideas liberales ha quedado inconclusa dado que no han ingresado ediles portando dichas banderas, a pesar de haber obtenido un porcentaje nada despreciable de votos. A cambio, ha tenido lugar una consolidación de las fuerzas de "Juntos". En tal sentido, las dos primeras sesiones del Concejo Deliberante de Campana tras asumir los nuevos ediles, han puesto de manifiesto de forma muy evidente el modo en que las corrientes ideológicas se van desplazando. Tomando en consideración el rango de ideas que la Ventana Overton dice observar, que van desde el centro hacia los extremos superior es inferior como "política, popular, sensato, aceptable, radical e impensable", la oposición local se mueve entre lo impensable y la radicalización de sus ideas, siempre del lado inferior sindicado como de "menos libertad"; mientras que el oficialismo local ensaya la sensatez del lado superior de "más libertad" y pretende ser popular desde el mismo extremo, dada su representación obtenida en las urnas. Si bien en la Sesión de Prórroga del miércoles el bloque de Juntos aseguraba que se busca reducir la burocratización en su proyecto de Ordenanza para la "Aprobación de un Régimen de Promoción Industrial", hubiera sido interesante disponer de un bloque de concejales representando el extremo overtiano de "más libertad", con voces enérgicas pidiendo una reducción no sólo en la cantidad de trabas burocráticas para favorecer la instalación de nuevos emprendimientos, sino también la reducción de todo tipo de regulaciones, que muchas veces provienen de capas geológicas de modificaciones, que han perdido el sentido práctico y terminan siempre perjudicando el objetivo. Convengamos, este asunto de mover la gestión política hacia el extremo overtiano de "más libertad" no es sólo potestad del Deliberativo, también puede ser iniciativa del Ejecutivo: tal fue el caso del Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que eliminó 109 tasas además de realizar una importante reducción de impuestos y sin embargo, tal derogación, gracias a lo que se denomina "curva de Laffer" redundó en un aumento del 40% en la recaudación fiscal de su municipio. "Hicimos una destrucción masiva del curro de la política, bajamos la cantidad de personal a la mitad. Teníamos 32 cargos políticos y lo bajamos a 16, no tengo secretario, chofer ni nada. Eso hizo reducir el déficit un 28%", aseguró Iguacel en una entrevista radial, demostrando total convicción en la intención de reducir costos, atacando de plano su propia estructura política y municipal, en pro de la eficiencia. Con manifestaciones exasperantes y contradictorias, algunos ediles de la oposición local centraban su discurso en demonizar las exenciones impositivas realizadas a las empresas, con lo cual pretendían empatizar con el ciudadano de a pie y los comerciantes, cuando sabemos que en nuestra ciudad directa o indirectamente todos "vivimos" de tales empresas radicadas en nuestro partido. Si a los conglomerados empresariales les va mal, nos irá mal a todos en la ciudad. Padecemos una oposición local que hace contorsiones para quedar bien con "los trabajadores", en especial con los empleados municipales, mientras tangencialmente demonizan la actividad empresarial. En su discurso introductorio, ante el tratamiento del Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo que busca facilitar la habilitación de nuevas empresas, los opositores destacaban la ausencia de radicación, sin embargo, las únicas propuestas que atinaron a presentar en el recinto estuvieron relacionadas con la "conservación" de los viejos items -de la vieja Ordenanza-, que a todas luces no han funcionado. Para el bien de quienes dicen defender, sería saludable que los ediles de la oposición eviten la radicalización del discurso, pasando de lo impensable a lo aceptable, aportando así un poco de sensatez a la política.

