Ezequiel Tellería evalúa militar en La Melo

Es la agrupación política que lidera el concejal de Juntos, Javier Contreras. "Uno ya está grande y quiere ser un poco más expeditivo. La gente está cansada de la grieta y yo quiero estar más cerca de la gente", señaló el político justicialista quien supo integrar el riñón del varelismo.

"Los que me conocen saben que vengo del varelismo y tuve tres concejalías, y en las últimas elecciones me presenté dentro del Frente de Todos como una opción dentro del Movimiento Evita lo cierto es que no estoy de acuerdo cómo se están manejando ciertas cosas desde el Frente de Todos acá en Campana. Uno ya está grande y quiere ser un poco más expeditivo. La gente está cansada de la grieta y yo quiero estar más cerca de la gente. Creo que es tiempo de sumar voluntades y trabajar realmente por Campana. Hace tiempo que lo conozco a Javier Contreras, lo conocí mucho a su abuelo… con Sebastián (Abella) había tenido un acercamiento, pero no era el momento porque el Partido Justicialista todavía estaba como opción. Ahora Sebastián hizo ahora una apertura a militantes radicales y justicialistas, lo cual estoy evaluando muy seriamente, y sería acompañando a Javier en la agrupación y por ende a Sebastián. Creo que Sebastián está haciendo una buena intendencia… está haciendo peronismo ¿no? Se acerca al barrio, las obras que ha hecho… siempre le digo que trabaja como lo hacía Jorge (Varela). Lamentablemente, en el peronismo no encontramos la forma de unirnos, no encontramos la figura para hacer algo mejor. Por eso creo que en este momento hay que apoyar a Sebastián, a Elisa (Abella), y en este caso a Javier porque sé de su militancia y de su acercamiento a la gente".

La declaración de Ezequiel Tellería tuvo lugar este miércoles al mediodía en la sede de la Agrupación Melo, donde se presentó formalmente un convenio por el cual un capacitador privado podrá disponer de ese espacio y a cambio serán becados integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios que tomarán cursos gratuitamente para acceder al carnet profesional que los habilite a manejar vehículos que transportan cargas peligrosas.

"La política -agregó Tellería ante las preguntas de los periodistas- es el arte de lo posible. Y para eso hay que conversar. Podemos tener ideas políticas distintas, pensamientos distintos sobre diferentes cuestiones. Pero lo que no podemos es hablar. Tenemos que llegar a coincidencias para un Campana mejor. Tengo hijos, tengo un nieto de 1 año… quiero lo mejor para Campana, y en eso coincidimos. Con Sebastián hemos discutido mucho, tenemos visiones muy parecidas, y también encontradas. Pero siempre queremos lo mejor para Campana (…) lamentablemente hay grieta dentro del peronismo local, hay grieta dentro de Cambiemos a nivel nacional, creo que hay grieta en toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar (…) creo que las diferencias no son muchas, sino que a veces no coincidimos en algunos caminos y a veces falta una mayor la voluntad de diálogo y escucha mutua".