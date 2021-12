» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

GANANCIAS A partir del 1º de enero de 2022 habrá una nueva modificación respecto al pago del Impuesto a las Ganancias: el mínimo no imponible será $225.937, un 50,62% en relación al período fiscal 2021, definido por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La medida fue dispuesta por la AFIP y también exime del pago del Sueldo Anual Complementario a aquellos trabajadores cuya remuneración promedio mensual del primer semestre no supere el piso de los $225.937. En tanto, la deducción por cónyuge pasará a $235.457,25 anuales, mientras que por cada hijo menor a 18 años será de $118.741,97, y llegará a $237.483,94 en el caso de los hijos incapacitados para el trabajo. En 2021, y con el objetivo de fortalecer el poder de compra de los asalariados, el Gobierno había elevado el mínimo no imponible para el pago de este impuesto en dos oportunidades: la primera fue en junio, cuando pasó a $150.000 brutos de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.617, y la segunda en septiembre, que llevó el valor a $175.000. PROYECCIONES La Argentina exportará por U$S 74.500 millones de dólares en 2022, un 3% menos que este año, si bien el monto será uno de los mejores cuatro registros de los últimos 20 años. Así lo estimó un informe de la consultora Abeceb, que a la vez señaló que con ese nivel de exportación -y el mantenimiento regulado del cepo mediante- habrá un superávit comercial (de Aduana y Cambiario) "interesante". Ese superávit ya no será de cinco cifras como en el trienio 2019-2021, sino que se ubicaría en torno a los U$S 8.500 /U$S 9.500 millones en 2022. "Perder en un año casi US$ 6.000 millones de oferta seguramente mantendrá elevados los desafíos a sortear en el mercado cambiario", consideró la consultora. Y añadió que en una economía "cuasi cerrada y con cepo", las exportaciones "volverán a constituirse en casi la única fuente de ingresos de divisas para abastecer las distintas demandas de dólares". Es que se espera que las otras fuentes potenciales alternativas (endeudamiento público y privado con el exterior, inversión extranjera directa, entre otras) sigan en niveles insignificantes.



MENSAJE DE PAZ En su mensaje navideño, el papa Francisco pidió este sábado "paz y concordia" para el mundo y bregó para que las autoridades políticas puedan "pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos". El Sumo Pontífice hizo una suerte de repaso de algunos de los conflictos internacionales más destacados y exhortó a los líderes mundiales a que contribuyan para resolver esas situaciones: Israel y Palestina; Siria; Afganistán; Irak; Yemén; Ucrania; El Líbano; Myanmar; y Etiopía; entre otros. "En el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo; pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos", sostuvo el Santo Padre. Y agregó: "Vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas". HUNDIMIENTO EN EL EGEO Al menos 16 personas, incluido un bebé, murieron luego del hundimiento de un barco de refugiados el viernes por la noche cerca de la isla de Paros, en el mar Egeo, informaron medios griegos. Aproximadamente 80 personas, entre refugiados y migrantes, estaban a bordo cuando el barco se volcó. Un total de 63 ocupantes fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro en la isla. Esta es la tercera tragedia en aguas griegas en cuatro días. La Guardia Costera Helénica del país anunció en su momento que el número de muertos tras el accidente de un barco de refugiados y migrantes, que se hundió el jueves frente a la isla de Antikythera en el mar Egeo, llegó a 11, con 90 pasajeros rescatados. El miércoles, las autoridades griegas informaron que un barco similar se hundió cerca de la isla de Folegandros, con un saldo de tres muertos, 13 rescatados y un número indeterminado de personas desaparecidas. Desde 2015, Grecia ha estado a la cabeza de la afluencia de refugiados y migrantes. Cientos de personas han muerto en el mar Egeo en los últimos seis años. AL ESPACIO La NASA lanzó el telescopio espacial James Webb, el más grande de la historia, desde la Guayana Francesa, que intentará captar la primera luz del universo. Una media hora después del lanzamiento, los responsables del control de la misión recibieron la señal de que el enorme telescopio se había desprendido del cohete europeo Ariane 5 que lo había impulsado al espacio. La cámara de la última parte del cohete captó el momento del desprendimiento y la última vez que la humanidad va a observar el observatorio, ya que emprendió su camino por si sólo en dirección al segundo punto de Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde intentará captar la primera luz del universo, aparecida hace 13.700 millones de años. "Hoy le hacemos un enorme regalo de Navidad a la humanidad", sostuvo Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), uno de los promotores principales de la misión, junto a los Estados Unicos y Canadá. Señaló además que "el James Webb nos permitirá hacer nueva ciencia y ya ha permitido un gran desarrollo tecnológico".

Domingo 26 de Diciembre de 2021:

