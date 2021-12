Fue una de las primeras frases que usó el presidente. "Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias. No nos relajemos, no bajemos los brazos, esta pandemia no ha terminado", advirtió sobre el avance del Covid. El presidente Alberto Fernández hizo su saludo por las fiestas de fin de año a través de una cadena nacional. El mensaje se emitió a las 20:00 del 24 en todo el país y duró poco más de 6 minutos. En su discurso, el mandatario recordó la importancia de los cuidados respecto a la pandemia. "Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias. No nos relajemos, no bajemos los brazos, esta pandemia no ha terminado", aseguró Fernández. El jefe de estado hizo referencia al crecimiento económico del país y advirtió que "estamos iniciando la recuperación económica. Hay más actividad económica, más producción, más exportación, más trabajo y más consumo. Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, que es incluso más alto que el que tuvimos con Néstor (Kirchner) cuando salimos de la dolorosa crisis del 2001" Más aún, el presidente no dejó de recordar que "veníamos de muy atrás" en cuanto al camino al crecimiento. También pidió la colaboración de todos los argentinos para lograr que la recuperación económica "llegue a cada familia". "El 2022 nos tiene que encontrar más unidos, necesitamos juntar manos". Respecto a la situación de pobreza en Argentina, el mandatario dijo que "es hora de que nos pongamos a favorecer a los más postergados. EL 2022 tiene que ser el año en la que la sociedad se vuelva más justa y que se termine la cultura del descarte. Acá no sobra nadie, todos y todas hacemos falta". Alberto Fernández cerró el mensaje deseando feliz Navidad y próspero año nuevo para todos y todas.

"Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, que es incluso más alto que el que tuvimos con Néstor (Kirchner)", dijo el presidente.