La Legislatura bonaerense se apresta a tratar Presupuesto, Ley Impositiva y de Ministerios

(Por InfoGEI) - Ambas cámaras de la Legislatura bonaerense sesionarán el próximo martes 28 de diciembre, con el objetivo de tratar el proyecto de Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios, y no se descarta que ese mismo día se incluya en el temario la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas. Según fuentes legislativas, existe un avanzado acuerdo con Juntos para sancionar esas iniciativas mientras se discuten también los cargos que esa fuerza reclama en distintos organismos bonaerenses. La oposición busca ocupar con sus dirigentes, una treintena de puestos en diferentes organismos, como en el directorio del Banco Provincia y en el Grupo Bapro; en el Tribunal de Cuentas; en la Contaduría General de la Provincia; en la Defensoría del Pueblo; en la Autoridad del Agua y en el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), en tanto el mandatario bonaerense, estaría dispuesto a negociar algunos de esos lugares. Reelecciones de intendentes Según se supo, entre dichas negociaciones estaría la posibilidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros, un tema que impacta tanto en el oficialismo como en la oposición. La administración bonaerense considera, a tono con diversos intendentes del oficialismo pero también del PRO y del radicalismo, que se debe cambiar la norma que limita esos mandatos porque su implementación genera confusión. La idea que se conversa por estos días, es introducir modificaciones en la Ley para dejar en claro que el primer mandato a considerar es 2019 y, así, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones. Garantizar el presupuesto Mientras se suceden esas negociaciones, el gobernador busca garantizar que no ocurra lo mismo que sucedió en el Congreso nacional donde Juntos por el Cambio (JxC) rechazó al presupuesto enviado por el presidente Alberto Fernández, quien debió prorrogar por decreto el de este año. En ese marco, el próximo lunes se presentarán en la Legislatura provincial los ministros de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Salud, Nicolás Kreplak, para exponer ante diputados y senadores de todos los bloques políticos los principales puntos de la ley de leyes enviada por el Gobierno. Mayoría especial El Gobierno prevé un gasto total para el año próximo de $ 3,1 billones, un aumento de los impuestos patrimoniales del 35% promedio para la mayoría de los contribuyentes, y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de $90 mil millones, para lo que se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos. En Diputados, el Frente de Todos (FdT) es la primera minoría con 43 legisladores sobre un total de 92 y en el Senado está empatado con Juntos en 23 senadores, por lo que en ambos cuerpos se requiere generar consensos para conseguir los votos que le permitan llegar a la mayoría especial. Nuevas carteras Con la reforma de la Ley de Ministerios, en tanto, se crearán las carteras de Transporte, en la que recalará el exlegislador massista Jorge D´Onofrio; de Vivienda, que será para el exministro Agustín Simone y de Ambiente, que será para la diputada nacional de La Cámpora de Lomas de Zamora, Daniela Vilar. A la vez, se reflotará el Instituto Cultural, cuya titular será la exdiputada y exdecana de Periodismo, Florencia Saintout. Esas modificaciones fueron anunciadas por el gobernador el 9 de diciembre pasado cuando presentó el plan denominado "Seis por Seis" según el cual, tras seis años de crisis y pérdidas generadas por los cuatro años de macrismo y los dos de la pandemia, hacen falta seis años más "de reconstrucción de la provincia". La mayor inversión de la historia Allí anticipó que desde el año próximo planifica realizar "la mayor inversión de la historia de la provincia en materia de infraestructura, educación, seguridad y salud". El mandatario anunció que entre 2022 y 2023 buscará sumar 40.000 policías para patrullar las calles, hacer 100 mil cuadras de pavimentación e iluminación, reparar escuelas y hospitales, implementar planes de arraigo, de formación laboral para jóvenes, de turismo y de desarrollo tecnológico. Para ello. necesita alcanzar los acuerdos con la oposición que le permitan contar con el Presupuesto.



