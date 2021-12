Malestar y preocupación de los fiscales bonaerenses

Quedaron afuera del bono extraordinario que otorgó la provincia de Buenos Aires. "Continuaremos alentando y exigiendo la independencia política del poder judicial a través de su autarquía financiera", señalan. Fechado el 24 de diciembre, la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que festeja el de un Bono Extraordinario a los empleados y funcionarios judiciales -niveles 8 a 19.5- de $20.000 pesos, al igual que al resto de los empleados estatales" pero manifiesta "el profundo malestar y preocupación que genera que dicho reconocimiento del Poder Ejecutivo Provincial no haya incluido a los magistrados provinciales, en particular a los Agentes Fiscales, que junto a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal fueron el pilar y sostén del sistema judicial penal, realizando desde los albores de la Pandemia, labores presenciales durante el período del ASPO, poniéndose en riesgo ellos como sus grupos familiares en pos de mantener la persecución del delito, máxime cuando dicha empresa debió realizarse sin contar ni ser provistos de recursos idóneos para enfrentar la situación, y sin olvidar que posteriormente fuimos desconsiderados al momento de priorizar la campaña de vacunación". "Entendemos que la política salarial del Poder Ejecutivo Provincial se sigue mostrando direccionada a hacer claras diferencias en desmedro de los Magistrados y sin considerar en modo alguno los fallos judiciales, por lo que desde esta Asociación, ante el silencio de otras agrupaciones de similar entidad, hacemos saber que continuaremos alentando y exigiendo la independencia política del poder judicial a través de su autarquía financiera", concluye el escrito.

