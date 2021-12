» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Para Quirós, el aumento de contagios "está vinculado a la variante Delta" y advirtió del impacto de Ómicron







De todos modos, el ministro de Salud porteño destacó la reducción de la mortalidad gracias al avance de la campaña de vacunación. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló este sábado que el aumento de contagios de coronavirus que se viene registrando en los últimos días "es la curva vinculada a Delta" y advirtió sobre "la posibilidad de que en algún momento se transforme en una de Ómicron". "Estamos evolucionando la curva vinculada a Delta. La esperábamos más anticipadamente, pero por suerte la pudimos demorar y en el camino pudimos vacunar de manera apropiada para proteger a la ciudadanía. Es una curva que va a seguir evolucionando, sobre todo porque es una época en la que la gente interactúa tanto", sostuvo el funcionario de la Ciudad. En diálogo con Incorrectamente Políticos, el programa que conduce Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la variante Ómicron, luego de que se reportaran varios casos en distintas provincias del país. "Tenemos la incertidumbre de la aparición de Ómicron, que podría cambiar la evolución de esta curva tal cual venía. Es mucho más contagiosa, por lo cual genera aumento de casos más rápido", planteó. En ese sentido, alertó que "la posibilidad es que esta curva de variante Delta en algún momento sea transformada en una curva de Ómicron con aumento de casos, pero potencialmente menos grave" debido al avance de la campaña de vacunación. Al ser consultado sobre la aplicación de refuerzos en los esquemas de inmunización contra el virus Sars-Cov-2, Quirós estimó que "para el mes de Marzo ya la mayoría tendrá la tercera dosis". Y agregó: "El 15% de los porteños ya se aplicó la tercera dosis". "No se recomienda la tercera dosis antes de los cuatro meses de haberse dado la segunda porque el efecto biológico disminuye", explicó el ministro de Salud de la Ciudad, quien celebró que en el distrito capitalino "no hubo gran dificultad con la voluntad de la ciudadanía para vacunarse".



