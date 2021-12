» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 26 de Diciembre







PARTIDO DE DESPEDIDA DE GABRIEL MILITO Hace 8 años se realizaba el partido de despedida de Gabriel Milito en el Estadio Libertadores de América: "Gracias a mi familia, a mis amigos, a los hinchas y a mi abuelo Antonio por hacerme hincha de Independiente. Los quiero mucho y hasta siempre". En ese entonces se enfrentaron el equipo de Independiente que se consagró campeón del Torneo Apertura 2002, en el cual "El Mariscal" fue figura, contra los "Amigos de Milito". El primero estaba dirigido por Américo Gallego e integrado por el homenajeado, Juan José Serrizuela, Federico Domínguez, Hernán Fredes, Federico Insúa y Facundo Parra. Por otra parte, el segundo equipo, dirigido por José Nestor Pekerman, estaba formado por Leonardo Ponzio, Javier Mascherano, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Maximiliano Rodríguez, su hermano Diego y Diego Forlán. El encuentro finalizó con el triunfo de Independiente 3-1 con tantos de Insúa, Gabriel (desde el punto de penal) y su hijo Santiago. Finalmente, Ricardo Bochini, leyenda del "Rojo", le entregó la plaqueta recordatoria.



CHARLY GARCÍA PRESENTA "YENDO DE LA CAMA AL LIVING" EN FERRO En el año 1982, Charly García presentó el disco "Yendo de la cama al living" ante 25 mil personas en Ferro. Charly arribó al estadio junto a Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Willy Iturri en un Cadillac Rosa en un día que pasaría a la historia por realizarse uno de los recitales más recordados del rock nacional; el mismo contó con la participación de Mercedes Sosa, Nito Mestre, Pedro Aznar, León Gieco, "Los Abuelos de la Nada" y "Suéter". El músico no sólo tocó canciones de su nuevo álbum sino que también interpretó sencillos de "Serú Girán", "La máquina de hacer pájaros", "PorSuiGieco" y "Sui Generis"; abrió con "Pubis angelical" y continuó con "Canción de dos por tres", "No llores por mí, Argentina", "Desarma y sangra", "Marilyn, la Cenicienta y las Mujeres", "Cuando yo me empiece a quedar solo", "Los dinosaurios", "Vos también estabas verde" e "Inconsciente colectivo". Durante la interpretación de "No bombardeen Buenos Aires", se inició un show de proyectiles de utilería que impactaron en la escenografía de la reconocida artista plástica Renata Schussheim. Sobre el concierto, García le dijo a Juan Alberto Badía: "En el sentido estrictamente musical, no te puedo decir porque era tan grande el asunto y tan pesado que hubo algunos pequeños problemas técnicos que me distrajeron bastante. Como fenómeno y convocatoria, creo que fue lo mejor que hice".



SE LANZA "SAFE & SOUND" Un día como hoy en el año 2011, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Safe & Sound". Perteneciente a la banda sonora de la película "Los Juegos del Hambre" (2012) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Joy Williams y John Paul White, la canción fue escrita desde la perspectiva de la protagonista de la película Katniss Everdeen: "Queríamos que la canción fuera sobre la empatía, los matices de simpatía y compasión humana que acompañan a una película tan increíble con toda esta acción y lucha en ella".



