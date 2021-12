"MacGyver": Regresa un clásico de la década de 1980

P U B L I C



Los ochenta nos dejaron grandes historias, desde El auto fantástico, pasando por V, invasión extraterrestre y Brigada A hasta Muelle 56. En aquella época no distinguíamos las temporadas como ahora: tan solo nos sentábamos frente al televisor en un día y un horario determinados para disfrutar de nuestra serie favorita. Una de ellas fue MacGyver, este súper clásico que se emitió entre 1985 y 1992. Y que ahora tendremos disponible en su totalidad en la plataforma Paramount+. MacGyver, protagonizada por el actor Richard Dean Anderson, fue inmediatamente reconocida en todo el mundo. Se emitió en 70 países durante los siete años que duró. Tan grande fue su éxito que su título se usó —y todavía se usa— para designar a alguien que con muy pocos elementos resuelve situaciones o arregla cosas. Agnus MacGyver era un agente al servicio de la fundación Phoenix dedicado a la resolución de problemas usando su inteligencia superior y sus conocimientos técnicos. Podía armar una bomba con dos alambres perdidos y un pedazo de cartón: esa era su cualidad. Su navaja suiza y su jeep descapotable eran sus compañeros fieles en cada episodio. Y tenía una gran cualidad: nunca mataba a nadie ni usaba la violencia para salir sano y salvo de los peligros. Los primeros pasos de Anderson fueron en el hockey sobre hielo, pero una lesión lo alejó de las canchas y se volcó a la actuación. "Creo que los productores vieron mucho de MacGyver en mí, como la compasión y el cuidado por el medio ambiente", comentó en una entrevista". Y yo le agregué algunas características, como mi pasión por el hockey". Su fama creció tanto que le ofrecieron la posibilidad de protagonizar Duro de matar, papel que rechazó y luego asumió Bruce Willis. La serie había sido creada por Lee David Zlotoff (el cerebro detrás de otra gran serie de los ochenta, Remington Steele, con un jovencísimo Pierce Brosnan). La serie original contó con un spin-off, o más bien una remake que tomó el mismo nombre pero no tuvo el nivel de la historia original. Anderson decidió no involucrarse en esa nueva apuesta, aunque se lo pidieron insistentemente, y el protagónico fue para Lucas Till. Dos actores de la serie original participaron de este reboot que no tuvo el éxito esperado: Bruce MacGill y Michael Des Barres, que interpretaron a un investigador policial y a un asesino, respectivamente.



Fuente: https://www.infobae.com/