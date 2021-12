» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El próximo Año Nuevo"

¿Qué nos pide DIOS a cada uno de Nosotros en este Nuevo Año? Año Nuevo es un momento cuando mucha gente hace un balance de su vida y analiza qué debe hacer para mejorarla. Pero muchas de esas decisiones nunca se concretan, el 31 de diciembre no es el único día en que debemos examinar nuestros corazones, pero hay un pasaje de la Biblia que nos servirá de parámetro para ver cómo anda nuestra vida a los ojos de Dios, Nuestro Señor. El pasaje está en (Deuteronomio 10:12-13). "Ahora, pues, Israel (o nombre de c/u), ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que Temas a Jehová tu Dios, que Andes en todos sus caminos, y que lo Ames, y Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que Guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, Para que tengas Prosperidad?" La primera reflexión es, "el Derecho que Dios tiene de hacernos este pedido". 1) El es nuestro creador, y sabe lo que necesitamos. Y el objetivo de este pedido lo vemos al final del pasaje, "Para Que Tengas Prosperidad", es para bien nuestro. Cuando adquirimos un artículo, sea un automóvil, un televisor o un lavarropas, lo primero que deberíamos hacer es leer las instrucciones del fabricante, para lograr el mejor resultado del producto, y para evitar que el mismo se deteriore. El motor de un auto se puede fundir si no seguimos las instrucciones del fabricante, si dejamos de ponerle aceite o si lo usamos sin poner agua en el radiador. En este caso, Dios es el fabricante y La Biblia, el manual de instrucciones. 2) (Salmo 34) nos habla de la protección divina, "Que Temas a Jehová tu Dios". El objetivo de este pedido no es imponernos una carga, sino ayudarnos a descubrir la verdadera libertad de un hijo de Dios. Ese pedido se nos hace para que tengamos una verdadera prosperidad en nuestra vida espiritual y en todo sentido. (Proverbios 1:7) nos dice que "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová". ¿Qué significa tener Temor de Dios en este contexto? El significado más adecuado sería respeto. No me sentiría nada bien si cuando llego al hogar mis hijos estuvieran temblando en mi presencia, pero si me gustaría que me respeten. (Colosenses 3:5) nos menciona algunas cosas que Dios desea vayan desapareciendo de nuestra vida: "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia". De modo que en la medida en que haya temor de Dios, o respeto a El, en nuestra vida, y deseemos ser hijos obedientes, nos apartaremos de la maldad, nos apartaremos del engaño, haremos el bien, y buscaremos la paz. ¿puede ser esta tu respuesta, a la pregunta inicial? Deseamos para ti en el año 2022, que, aunque se presenten muchas situaciones inesperadas, caminos y/o cosas sorprendentes, puedas mirar siempre a través de la Confianza en Dios que nos guía en el Camino del Año Nuevo por venir, con Cristo Jesús… Feliz Año 2022 y muchas bendiciones para ti y tu Flia. ¿Quieres saber mas de Dios, para encarar este próximo año con más fe y esperanza? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y la Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar

