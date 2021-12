» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Mensaje de Navidad / Pesebre Viviente











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 26 de Diciembre de 2021 - Año II - Edición Nº 164 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina MENSAJE DE NAVIDAD "Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. ¡Que nadie pueda más que la Vida que nos lanza hacia adelante! EG. Papa Francisco En este tiempo lleno de tristezas, enojos… siempre hay mucho que agradecer Y estar alegres: ¡El Niño Jesús, María y José nos esperan con los brazos abiertos! ¡De corazón les deseamos muy Feliz Navidad! + Pedro Laxague, Obispo + Justo Rodríguez Gallego, Obispo auxiliar Diócesis Zarate - Campana



PESEBRE VIVIENTE El 21 de diciembre los niños de la catequesis de la Capilla San Juan Pablo II y Centro Pastoral San Antonio M. Claret recrearon las escenas principales que actualizan el nacimiento del Hijo de Dios en un humilde pesebre en Belén. Muchas gracias a los catequistas que lograron iluminar la noche del barrio con la estrella de Belén e inundarlo de villancicos y gracias al Padre Bueno por tantas bendiciones.



MISA DE NOCHEBUENA En un clima de verdadero recogimiento y serena paz, en la noche-del 24 de diciembre nuestro párroco Fernando Crevatin celebró en la Catedral Santa Florentina la Santa Misa de Nochebuena. En su homilía nos pedía que: miremos al niño envuelto en pañales recostado en un pobre pesebre y descubramos al Dios todopoderoso que adquirió nuestra pequeñez y debilidad justamente para salvarnos, para quedarse ente nosotros. Al finalizar la emotiva ceremonia, el Padre Fernando nos dio la bendición con un niño de unos pocos días de nuestra comunidad y nos deseó UNA SANTA NAVIDAD EN FAMILIA.



ENCUENTRO CAMINO AL SÍNODO 2021-2023 El 21 de diciembre se realizó en el Ateneo Parroquial "Padre Roza" dando continuidad a la preparación parroquial del Sínodo 2021-2023 el encuentro "Caminar juntos". El Padre Fernando y Luisa actuaron de moderadores. En esta oportunidad, presentaron sus aportes a la comunidad: Legión de María, Encuentro en la palabra, Catequesis, Pastoral de la salud, Grupo oración. Ministerio de música presentó una pegadiza canción cuyo estribillo todos terminamos cantando. Que el Espíritu para seguir derramando sus dones sobre esta comunidad que quieres caminar juntos. ¡¡¡Bendiciones a Todos!!!!



ASISTE SIN NECESIDAD DE PASE LIBRE A LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS Los obispos de las diócesis bonaerenses y autoridades de la provincia de Bs. As. se reunieron a raíz de la confusión que se generó por la información que incluía a las actividades religiosas (misas y cultos de otros credos) en el decreto que exige el "pase libre con vacunas" para la participación de los fieles. Los obispos comunican que se acordó lo siguiente: - No es competencia de la Iglesia exigir el pase sanitario para los actos de culto y realizar su control. Esto se debe a las dificultades de logística como a la imposibilidad de prohibir a alguien la participación en la misa. - La Iglesia se comprometió a seguir colaborando con los cuidados sanitarios (uso del barbijo, distancia, medidas de higiene, etc.) y alentando los programas de vacunación. PROXIMOS EVENTOS HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES FIN DE AÑO - 31 de diciembre (Viernes) 18:00 hs San Juan Bosco (Lubo) 18:00 hs San Juan Pablo II y San Antonio M. Claret 19:30 hs. Catedral Santa Florentina AÑO NUEVO - 1º de enero de 2021 (Sábado) 11:00 y 20:00 hs- Catedral Santa Florentina 18:00 hs. - Nuestra Señora de Guadalupe PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

P U B L I C I D A D