Atletas del Club Ciudad cerraron el año con diferentes podios







Alexander Gómez ganó la séptima edición de los 10K "Eugenio Montero". En tanto, Silvana Hernández fue 3ª en su categoría en la Milla Urbana. Mientras Fernanda Gioppato fue la mejor de su división en el Triatlón Olímpico de Rosario. Las últimas pruebas del año del mundo running le dejaron nuevos podios a los atletas del Club Ciudad de Campana. En Zárate, el pasado domingo 12 se realizó la séptima edición de los 10K "Eugenio Montero", prueba que fue ganada por Alexander Gómez, quien llegaba a este evento después de destacarse en la misma distancia en Mar del Plata. Además, en representación del CCC también compitieron Matías Gómez y Julián Molina, quien culminaron en el 4º y 5º puesto de la General, respectivamente. En tanto, en la rama femenina, Martina García finalizó en el 4º puesto. Mientras Agustina Morales resultó 5ª en la categoría 20-24 años. Ese mismo domingo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la sexta edición de la "New Balance Milla Urbana", que contó con la participación de más de 3 mil corredores. Esta prueba de 1.609 metros se corre por series, divididas cada una en categoría por edades. Y la campanense Silvana Hernández, representante Tricolor, fue 3ª en la categoría Damas 35-39 años con tiempo de 5 minutos y 33 segundos. Por detrás suyo llegó otra atleta del CCC: María Florencia Minguez, quien fue 4ª en la misma categoría con un registro de 5m50s. Por su parte, Marilu Perea fue 14ª en la categoría Damas 20-29 años (tiempo de 6m45s), mientras Mauricio Villavona fue 21º en la categoría Caballeros 35-39 años (5m25s). En tanto, en el Triatlon Olímpico "Rosario Cuna de la Bandera", Fernanda Gioppato fue la ganadora de la categoría Damas 45-49 años con un registro de 2 horas, 54 minutos y 33 segundos (quedó 12ª entre todas las mujeres), mientras Dino Giovanni Carrattini fue 19º en la categoría Caballeros 35-39 años con tiempo de 2h32m13s (quedó 75º en la General) Finalmente, en los 10K de San Isidro, el CCC estuvo representado por Fernando Lobos (2º en la categoría 50-54 años) y Leticia Rodríguez.



MINGUES, HERNÁNDEZ Y VILLAVONA PARTICIPARON DE LA MILLA URBANA NEW BALANCE EN CABA.





CINCO RUNNERS TRICOLORES PARTICIPARON DE LOS 10K EN HOMENAJE A EUGENIO MONTERO EN ZÁRATE.





FERNANDA GIOPPATO GANÓ LA CATEGORÍA 45-49 AÑOS DEL TRIATLON OLÍMPICO DE ROSARIO.



