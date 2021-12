» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Cuarta División: gran paridad en la definición de la primera fase







El campeonato de Cuarta División de la Liga Campanense de Fútbol presenta una gran paridad en sus dos zonas de cara a la última fecha, cuando se definirán los cuatro equipos que clasificarán al cuadrangular final. ZONA A En la sexta y anteúltima fecha se dieron los siguientes resultados: -San Luciano 2-0 La Josefa. Goles: Gabriel Villarreal y Diego Brizuela (SL). -Norte FC 1-0 Lechuga. Gol: Lautaro Robles (NOR). -San Felipe 7-0 Del Pino. Goles: Jonatan Nauverg (2), Joaquín Rapuzzi, Nicolás Cejas, Jorge Pelayo, Matías Revainera y Marcos Cardozo (SF). -Libre: Las Campanas. De esta manera, las posiciones en la Zona A se encuentran de la siguiente manera: 1) La Josefa y San Luciano, 10 puntos; 3) San Felipe, 9 puntos; 4) Lechuga y Norte, 8 puntos; 6) Del Pino, 3 puntos; 7) Las Campanas, 2 puntos. Y en la séptima y última fecha se medirán: San Luciano vs Las Campanas, La Josefa vs Lechuga y San Felipe vs Norte FC. Queda libre Del Pino. ZONA B En tanto, por la sexta fecha de la Zona B se enfrentaron: -Otamendi 4-1 Defensores de La Esperanza. -Albizola 1-0 El Juniors. -Mega Juniors 1-0 Villanueva. Gol: Carlos Ventura (MJ). -Libre: Desamparados. Con estos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Mega Juniors, 12 puntos; 2) Desamparados, 11 puntos; 3) Villanueva, 10 puntos; 4) El Junior, 7 puntos; 5) Albizola, 6 puntos; 6) Otamendi, 4 puntos; 7) Defensores de La Esperanza, 0 puntos. En la séptima y última fecha se medirán: Desamparados vs Defensores de La Esperanza, Albizola vs Otamendi y Villanueva vs El Junior. Y queda libre Mega Juniors.

LA CUARTA DIVISIÓN DE MEGA JUNIORS, QUE LIDERA LA ZONA B.



