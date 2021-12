» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses:

Federico Recalde seguirá su carrera en Deportivo Madryn







El mediocampista de nuestra ciudad dejó Atlético de Rafaela, pero continuará en la divisional: jugará en el Aurinegro, recientemente ascendido y donde se reencontrará con varios excompañeros de Villa Dálmine. El mercado de pases de la Primera Nacional va cobrando velocidad. Por ejemplo, Villa Dálmine confirmó esta semana sus primeras tres incorporaciones: el arquero Alan Sosa y los defensores Facundo Gómez y Diego Martínez. Y si bien entre los anhelos de muchos simpatizantes estaba la repatriación de Federico Recalde, esto finalmente no sucederá, porque el mediocampista ya fue confirmado como nuevo refuerzo de Deportivo Madryn. El campanense, de 25 años, se alejó de Atlético de Rafaela (donde sumó 15 partidos), pero continuará en la divisional, dado que el Aurinegro es uno de los dos equipos que ascendió a la Primera Nacional desde el Torneo Federal A (el otro fue Chaco For Ever). En la provincia de Chubut, Fede tendrá su tercera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino y, además, se reencontrará con varios excompañeros que tuvo en Villa Dálmine: en la temporada pasada ya estaban el arquero Juan Marcelo Ojeda y el volante Lucas Cuevas; y para la próxima llegan también el marcador central Cristian González (con el que también compartió plantel en La Crema) y el lateral derecho Franco Flores. Tras destacarse en las divisiones juveniles del Violeta, Recalde debutó en Primera División el 7 de marzo de 2015 frente a Atlético Tucumán, en los minutos restantes del encuentro que había comenzado la jornada anterior y que debió suspenderse por el intenso diluvio que afectó a la capital tucumana (el DT era Sergio Rondina). Sin embargo, recién encontró oportunidades reales de jugar en Primera cuando Walter Marchesi tomó las riendas del plantel de Villa Dálmine en el Torneo de Transición 2016. Así, a lo largo de seis años, el volante central sumó 85 partidos y 3 goles con la camiseta Violeta y, en este segundo ciclo del club en la Primera Nacional, es el cuarto jugador por mayor cantidad de presencias, solo por detrás de Horacio Falcón (90), Rubén Zamponi (86) y Ezequiel Cérica (86). Sin embargo, en marzo del año pasado, ante la propuesta que le llegó de Walter Nicolás Otta para sumarse a Atlético de Rafaela, el mediocampista arregló su salida de Mitre y Puccini y emigró a la ciudad santafesina. Ahora, en cambio, tomará rumbo al Sur: lo espera la Patagonia y un nuevo desafío en la segunda categoría del fútbol argentino.



EL VOLANTE CENTRAL DISPUTÓ 85 PARTIDOS CON LA CAMISETA VIOLETA.



