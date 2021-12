» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses:

Germán Águila es nuevo refuerzo de Dock Sud







Tras su segundo paso por Victoriano Arenas, el delantero campanense se suma al recientemente ascendido a la Primera B Metro. Será su primera experiencia en dicha categoría. El campanense Germán Águila dio un nuevo paso hacia adelante en su carrera futbolística: a sus 23 años se convirtió en refuerzo de Dock Sud, equipo que recientemente ascendió a la Primera B Metropolitana. De esta manera, el delantero surgido de las divisiones juveniles de Villa Dálmine tendrá su primera experiencia en la tercera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su debut en Primera División fue en el año 2017, en Puerto Nuevo, a donde llegó a préstamo desde el Violeta y tuvo un gran semestre. Eso lo catapultó a Argentino de Merlo, equipo con el que completó la temporada, alcanzando los 13 tantos en su primera y única campaña en la Primera D. Posteriormente dio el salto a la Primera C, gracias al interés de Midland. Y en la temporada siguiente jugó en Luján y Victoriano Arenas. En el conjunto de Valentín Alsina volvió a demostrar su poder de gol y desembarcó en Brown de Adrogué para el Torneo de Transición 2020 de la Primera Nacional. Sin embargo, en el Tricolor no tuvo oportunidades (ingresó en un solo partido, frente a Almagro) y para la Temporada 2021 regresó a préstamo a Victoriano Arenas, donde convirtió 10 goles que llamaron la atención del Docke, que lo sumó (también a préstamo) para el desafío que afrontará el año próximo en su regreso a la Primera B Metropolitana.

EL DELANTERO CAMPANENSE CONVIRTIÓ 10 GOLES EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO DE LA PRIMERA C.



P U B L I C I D A D