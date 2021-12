» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 26/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

26 de Diciembre de 2021







¿CHAU, CHAU, CHAU? Un grupo de 15 clubes de los 26 que compusieron la Liga Profesional de Fútbol en 2021 decidieron unirse para pedir la remoción del presidente Marcelo Tinelli. Entre ellos está parte del Comité Ejecutivo actual, como el vicepresidente de la entidad, Cristian Malaspina, y el prosecretario Gabriel Pellegrino, responsables de Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, respectivamente.



VUELVE ALMIRÓN El entrenador Jorge Almirón, campeón de Primera División 2016 y finalista de la Copa Libertadores al año siguiente en Lanús, volverá al Granate en 2022, según anunció el club con un mensaje en sus redes sociales en los primeros minutos de la Navidad. MANCUELLO, A MÉXICO El mediocampista Federico Mancuello desistió de la posibilidad de renovar contrato en Vélez Sarsfield y también de la chance de regresar a Independiente de Avellaneda: continuará su carrera en el Puebla de México, por lo que volverá a jugar en el fútbol azteca (ya pasó por Toluca). PREMIER LEAGUE Hoy comienza la 19ª fecha del campeonato inglés: el líder Manchester City recibe a Leicester (12.00; ESPN). Además, también juegan: Norwich vs Arsenal, Tottenham vs Crystal Palace, West Ham vs Southampton, Aston Villa vs Chelsea (14.30; ESPN) y Brighton vs Brentford. FALLECIÓ RAÚL MADERO El exfutbolista y médico Raúl Madero, campeón del mundo con Estudiantes de La Plata e integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina campeona del Mundial de México 1986, falleció el viernes tras una larga enfermedad. Nacido el 21 de mayo de 1939, se formó en Boca, club en el que debutó como profesional en 1959. En 1962 pasó a Estudiantes de La Plata y su vida cambió para siempre: integró el mítico equipo de Osvaldo Zubeldía, que ganó tres Libertadores consecutivas y alcanzó el cielo al conquistar la Copa Intercontinental contra el Manchester United en Old Trafford, en 1968. Se retiró joven, a los 30 años, para dedicarse a la medicina, pero seguiría ligado con el fútbol. Fue médico del Boca de Maradona en 1981 y llegó a la Selección Argentina de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Estuvo en el cuerpo técnico del Mundial de 1986, que valió la coronación absoluta de Diego Armando Maradona, y repitió cuatro años más tarde en Italia 90.

