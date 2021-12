Cortan la Ruta 6 en reclamo de agua potable

La manifestación la realizaron ayer vecinos del barrio Santa Lucía. Vecinos del barrio Santa Lucía, en el límite con el Partido de Zárate, volvieron a cortar ambas manos de la Ruta 6 ayer pasadas las 18 horas. Según los vecinos, hace ya dos semanas que no cuentan con agua potable, e incluso el domingo por la noche sufrieron un corte de luz. "Nos mandan agua con los bomberos, un balde por familia. Eso no le podemos dar de tomar a los chicos. Acá hay gente enferma… Vamos a cortar hasta que venga alguien del municipio y nos den una respuesta", señaló una vecina.

#Dato vecinos de barrio Santa Lucía cortaron Ruta 6 en reclamos por falta de agua. 4 días sin el camión que abastece al barrio. El sector del barrio frente a la cancha desde Graciani hacia #Campana y hasta las vías no tiene cañerías de agua potable. Piden una solución. pic.twitter.com/1BxNZtZab3 — Daniel Trila (@dantrila) December 22, 2021 ATN CONDUCTORES Y TRANSPORTISTAS

Corte total de RP6 sentido a Zte, alt barrio Santa Lucía de Camp- km 204-por protesta vecinal, informa Dto Vial Zte

⚠️ Precaución.

⚠️ Balizamiento Vial Zte.

⚠️ Considerar caminos alternativos.

Con info de @NorbertoMoroni @ernestoarriaga pic.twitter.com/LVJwjDFOTq — Tránsito Zárate (@zaratetransito) December 28, 2021