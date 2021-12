Tiene 58 años y está alojado en la Alcaldía de Campana. Habría abusado de la hija de su ex pareja. Daniel Santeusanio (58), ex dueño del emblemático restaurante Die Engel que se encuentra frente a la plaza principal de Belén de Escobar fue detenido y alojado la semana pasada en la Alcaldía de Campana. Se lo acusa de haber violado a la hija de su ex pareja en varias ocasiones, desde que ella tenía 5 años. Según trascendió en los medios periodísticos de la vecina localidad, el que fuera también 2 veces presente del Club Italiano de Escobar, y vicepresidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Escobar, entre otras participaciones sociales destacadas en esa comunidad. Fue aprehendido en su domicilio de la avenida 25 de Mayo, en un procedimiento que estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1ra. de Belén, a solicitud de la Fiscalía de Género y Familia, a cargo del Dr. Christian Fabio, y en acuerdo con el Juzgado de Garantías 3 de Escobar, a cargo del juez Luciano Marino. "La víctima, que ahora es adolescente, pudo declarar el jueves 16 en Cámara Gesell los abusos sexuales que sufrió desde que tenía 5 años. Fueron no menos de cuatro episodios, algunos de ellos con acceso carnal y otros en grado de tentativa", confió a El Día de Escobar una fuente del caso. Según relata el informe del medio colega, la causa penal se inició en septiembre del año pasado, después de que la víctima se animara a confesarle las vejaciones que había sufrido a su madre, quien todavía se encontraba en pareja y conviviendo con Santeusanio. A partir de ese momento la mujer tomó contacto con la abogada Sabrina Tombión, quien llevó el caso adelante.

