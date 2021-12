Vagus Bike se despide

Desde Vagus Bike informamos que el 31 de diciembre de 2021 cerramos definitivamente nuestro local de Rivadavia 910. Como muchos saben, nuestra relación con el ciclismo es de más de 50 años, y eso no se termina. Continuamos con nuestro reparto en toda la provincia de Buenos Aires de repuestos y accesorios. A todos nuestros clientes que durante estos cuatro años han confiado en nosotros, no tenemos más que palabras de agradecimiento infinito. Pusimos lo mejor de nosotros y ustedes así lo entendieron. Nuevos proyectos hacen que nos sea imposible mantener abierto el local, agradecidos de haber tenido ese contacto diario con un grupo tan amplio de gente: desde el ciclista fanático hasta el que usa la bici para trasladarse a su trabajo; a todos atendimos con la misma cordialidad y esmero. Desde ya, quienes hayan adquirido rodados y estén aún con la garantía vigente; les dejamos al pie de esta nota nuestro contacto telefónico. Ante cualquier eventualidad no duden en llamarnos. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Feliz y próspero nuevo año!



GUSTAVO "PELA" BRAGAN Y VANESA AGUILA - CEL. 3489 518002