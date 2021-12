P U B L I C



CUATRO MESES Por el aumento de casos en los últimos días, el Ministerio de Salud informó que se acortará a cuatro meses la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a personal de la salud y mayores de 60 años. Esta decisión fue aprobada por las 24 jurisdicciones y en el comunicado el ministerio indica que "esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo". A su vez, alentaron a que aquellas personas que no se vacunaron con ninguna dosis lo hagan ya que en la llegada de la nueva ola se demostró que la vacuna disminuyó la gravedad de los casos y por este motivo las internaciones y muertes siguen estables a pesar del aumento exponencial de casos. "La incidencia de mortalidad en las últimas cuatro semanas fue de 4,73 cada 1.000.000 de habitantes en personas vacunadas con dos dosis y de 10,76 cada 1.000.000 de habitantes en personas que no iniciaron esquema de vacunación", expresaron en el comunicado.



MÁS PRESIÓN El Gobierno nacional incrementó la presión impositiva sobre los monotributistas con aumentos en las escalas de facturación por debajo de la inflación en las cuatro categorías superiores. Esta situación provoca que mayor cantidad de contribuyentes esté en riesgo de superar el tope para mantenerse en el sistema simplificado y deba pasar al régimen general. La Administración Federal de Ingresos Públicos publicó este lunes las nuevas escalas de facturación y los valores a pagar correspondientes a cada mes desde el 1º de enero de 2022. De esta forma se observó que la categoría más alta "K" tendrá un máximo de facturación anual de $4.662.015,87 lo que representa un alza de 32% respecto al valor del 1 de enero de este año. Por tanto, la diferencia con la inflación es de casi 20 puntos. Sin embargo, el valor mensual a pagar aumentó 70% a $25.090, aumentando el stress financiero sobre ese conjunto de contribuyentes. NO ALCANZADOS La AFIP incorporó a entidades sin fines de lucro y cooperativas entre los sujetos no alcanzados por el régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, por las operaciones realizadas en moneda extranjera. La medida, prevista en la Resolución General Nº5123/2021 que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, tiende a facilitar la aplicación de ese régimen. INJUSTICIA Y SUICIDIO Paula Martínez, la joven que fue abusada sexualmente en manada hace cinco años por ocho hombres se suicidó en su casa de Florencio Varela. Tenía 23 años y su denuncia nunca llegó a un juicio. "Se suicidó Paula Martínez, víctima de violación múltiple en Florencio Varela. Esperaba que juzguen a los 10 acusados de violarla. El juicio nunca se hizo. Vivían hostigándola. Todavía hay un prófugo en la causa", escribió el periodista Mauro Szeta en su cuenta de Twitter. En diciembre de 2016, Paula Martínez había denunciado que diez hombres la drogaron, la secuestraron y la violaron en grupo, mientras participaba de la celebración de un cumpleaños. Según explicó, la llevaron a otro domicilio y al menos ocho de ellos abusaron sexualmente de ella. Posteriormente recibió amenazas y hostigamiento por parte de los imputados y de sus familiares. Por tal motivo, radicó más de 30 denuncias. Según revelaron desde su entorno más íntimo, desde que ocurrió el hecho la joven intentó quitarse la vida en varias oportunidades y hasta estuvo internada con asistencia psiquiátrica.