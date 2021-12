Efemérides del día de la fecha, 28 de Diciembre

DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES El origen de esta tradición religiosa y pagana se encuentra en el Evangelio de San Mateo. En el mismo se narra la visita de los Reyes Magos al rey Herodes El Grande en busca del futuro rey de Israel que acababa de nacer; el monarca estaba obsesionado con el poder y no estaba dispuesto a perderlo así que les pidió que le informaran el paradero del recién nacido para adorarlo. Lo cual no sucedió y provocó el enfado del rey que ordenó el asesinato de todos los niños, menores de 2 años de Belén, con el propósito de deshacerse del Mesías. Debido a que un ángel le dijo a María y a José que huyeran a Egipto, el infante no fue encontrado. Por ello, según la fe cristiana, esta jornada recuerda a las víctimas de la brutal masacre. Sin embargo, en la Edad Media se fusionó con la "Fiesta de los locos", una celebración pagana en la que el sarcasmo, la obscenidad y la parodia se mezclaban en bailes y disfraces para protestar, mediante la burla, y mostrar la disconformidad de la gente hacia la Iglesia. Actualmente, este día es festejado haciendo bromas a los demás bajo la frase: "Que la inocencia te valga".



NACE EL CINE Inspirados en el quinetoscopio de Thomas Alva Edison, los hermanos Auguste y Louis Lumiére crearon el cinematógrafo; el mismo era un aparato que además de filmar podía proyectar lo grabado y superaba ampliamente al invento norteamericano. En el año 1895 lo patentaron y grabaron su primera película, "Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir", que tres días después proyectaron en la Société d´Encouragement à l´Industrie Nacional en Paris. Luego los hermanos Lumière decidieron exhibir públicamente su invento en el Salón Indio del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos; a cambio de un franco por persona se podía entrar al reducido y discreto salón para disfrutar películas de 50 segundos. Aun así, apenas 33 personas asistieron a la función que proyectó "La llegada del tren", "Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir" y "El regador regado", entre otras. Tales imágenes causaron un revuelo en los espectadores que, desconociendo la naturaleza de las mismas, se alarmaron cuando vieron al tren aproximándose hacia ellos y corrieron a las calles a anunciar asombrados lo presenciado a la vez que otros permanecieron boquiabiertos sin explicación ante tal espectáculo. No tardó en esparcirse la noticia de la asombrosa función organizado por los Lumiére por lo que al día siguiente el salón se llenó y durante un mes más de 3 mil personas se presentaron a diario para ver lo que nosotros conocemos como películas.



SE LANZA "GET LIFTED" Un día como hoy en el año 2004, John Legend lanzaba su primer álbum "Get Lifted". Producido por el cantante estadounidense junto a will.i.am y Kanye West e integrado por canciones compuestas por el artista con West y Dave Tozer, el disco propició que Legend fuera galardonada con tres Premios Grammy en el año 2006; en las categorías Mejor álbum de R&B, Mejor artista nuevo y Mejor interpretación masculina de R&B por la canción "Ordinary people". Entre los sencillos se encuentran "Used to love u", "She don´t have to know", "Number one" y "Stay with you".