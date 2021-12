NBA: el revolucionario cambio de formato que tendría la liga a partir de la próxima temporada

Con la similitud con la Champions League En la NBA se avecinan algunos cambios. Desde la liga de básquetbol más importante del mundo en conjunto con la Asociación Nacional de Jugadores, ya se trabaja en una modificación en el formato de competencia que permitiría incluir un certamen anual extra, al estilo de las Copas en el fútbol. La idea de generar dos campeones por temporada lleva años entre los organizadores, pero los dueños de los equipos no parecían muy dispuestos a romper con el exitoso sistema de juego tradicional. Ahora, la pandemia por el Covid-19 provocó pérdidas multimillonarias en los dos últimos ejercicios. Y la recuperación del negocio es más lenta de los esperado. La incorporación de un nuevo certamen, permitiría readaptar el contrato televisivo y sumar sponsors, con lo que se garantizarían importantes ingresos para nivelar la sufrida economía de las franquicias. El modelo que se propone incluiría un torneo similar a la Champions League o a Europa League, y podría estrenarse en la temporada 2022/23 o en la 2023/24 como muy tarde. Además, las 30 franquicias participantes disputarán algunos encuentros menos que los tradicionales 82 partidos de la temporada regular. La importante suma de premios que ganarían los jugadores campeones fue una de las herramientas de seducción para que el gremio de los basquetbolistas acepte las nuevas condiciones. La ruedas de grupos de torneos como la Champions y la Europa League, habrían sido las inspiraciones del comisionado de la NBA, Adam Silver, quien cree que los jugadores y los fanáticos se entusiasmarían con el torneo con el tiempo. Según cuenta ESPN las negociaciones se centran en un formato que arrancaría con partidos entre equipos distribuidos en varios grupos y que sería una especie de etapa previa de la temporada regular antes de que los equipos con los mejores registros se clasifiquen para disputar un torneo de eliminación simple de ocho equipos que culminaría antes de Navidad. La propuesta también acortaría la temporada regular de 82 a 78 juegos, según las fuentes. En la actualidad la Liga Nacional del básquetbol argentino tiene un formato similar. La temporada comienza con un Súper 20 (cuatro grupos de cinco equipos) y los dos mejores avanzan a etapas de playoffs (cuartos de final). El torneo se disputa entre septiembre y octubre. Más tarde, comienza la temporada regular del certamen principal. Esta idea, según informa ESPN, no es nueva. Ya se había planteado en algunos foros de la liga hace algunos años, pero es ahora cuando las partes se han puesto a trabajar para construir puentes para su viabilidad. El sindicato ha informado ya a los jugadores sobre las líneas maestras de este nuevo torneo, y se espera que sean aceptadas por la gran mayoría de los basquetbolistas en febrero de 2022 durante el All Star que se llevará a cabo en Cleveland. El premio para los campeones Las partes involucradas estarían negociando cómo premiar a cada jugador del equipo ganador del torneo. La cifra sería de un millón de dólares, pero los basquetbolistas podrían ver más incentivos financieros y competitivos antes de que se cierre el acuerdo. La NBA se siente motivada por las perspectivas de ingresos lucrativos por televisión y patrocinadores que espera generar un crecimiento financiero a largo plazo. La liga ha tenido que trabajar para asegurarse de que las reducciones financieras para los equipos y jugadores debido a la temporada regular acortada inicialmente fueran al punto de equilibrio, con la esperanza de obtener ganancias financieras más considerables a largo plazo. Inquietud por absorber pérdidas a corto plazo Desde las direcciones de los equipos habían expresado su inquietud por absorber las pérdidas a corto plazo que significaría al eliminar dos partidos en sus estadios para hacer espacio en el calendario para el nuevo torneo (si se baja de 82 a 78 partidos en la temporada regular). Cada partido genera una recaudación de entre 2,7 millones y 4 millones de dólares para los equipos más rentables del gran mercado. Sin embargo, el comisionado Silver ha sido un gran defensor de la idea y ha demostrado su capacidad para convencer a los propietarios de la conveniencia del nuevo formato. El torneo que se proyecta es viable si existe buena voluntad de todas las partes implicadas, como hasta ahora.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/