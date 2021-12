"No queremos enloquecernos. Vamos a tratar de armar un equipo para estar a la altura de la categoría y dar pelea. Después veremos si nos da para algo más", aseguró Francisco Carnero, Presidente de la institución. A Francisco Carnero, Presidente de Puerto Nuevo, se le vino "el mundo abajo" cuando Facundo Ponce marcó, en el séptimo minuto de adición, el gol de Centro Español que llevó la definición de la final del Reducido a los penales. Sin embargo, minutos después, cuando Kevin Redondo convirtió su ejecución y aseguró el ascenso a la Primera C para Puerto Nuevo, el alma le volvió al cuerpo. Entonces experimentó "una emoción muy grande" y lo primero que se le cruzó por la cabeza fue su familia: "Me aguantan todos los días viniendo al club. Incluso los sábados y domingos se levantan temprano para acompañarme, porque, por más que uno sea el Presidente, tiene que estar para ayudar en un montón de cosas", explica con agradecimiento. "El domingo 19 de diciembre fue un día histórico para el club y también para mí, para mi vida. Para uno que trabaja todos los días en el club y que pone muchas horas de su vida en el club fue algo muy importante", agrega en diálogo con La Auténtica Defensa. Sin embargo, lo dicho: ser Presidente de un club en el que se hace "todo a pulmón" no brinda descansos ni respiros. Y mucho menos cuando se logra llegar por primera vez a una categoría profesional, como lo es ahora la Primera C. "El lunes siguiente al ascenso ya empezamos a evaluar todo lo que conlleva estar en una categoría profesional. Estamos trabajando y viendo la forma de armar un plantel competitivo para la categoría. Futbolísticamente no creo que haya un gran cambio, pero hay muchas cuestiones a evaluar", remarca Carnero. En ese sentido, el primer objetivo de la Comisión Directiva del Portuario es asegurar la continuidad de Gastón Dearmas como entrenador del plantel, algo que podía quedar definido anoche, cuando dirigentes y DT tenían planificado el primer encuentro para consensuar los pasos a seguir. "Fue un año tremendo para él, porque es alguien que se brinda completamente a su trabajo. Así que me imagino cómo habrá quedado una vez que se pudo relajar. Por eso lo dejamos descansar una semana. Ojalá podamos seguir todos juntos. Volvimos a la C con gente del club y esperamos poder seguir así. Tenemos que estar todos juntos en este nuevo desafío", señaló el Presidente Auriazul al respecto, en la previa a la cena pautada con el "Tonga". Igualmente, Carnero es cauto a la hora de hablar de objetivos para la próxima temporada: "Queremos mantenernos en la Primera C, al menos ese es mi objetivo personal", explicó en diálogo con LAD. "No queremos enloquecernos. Vamos a tratar de armar un equipo para estar a la altura de la categoría y dar pelea. Después veremos si nos da para algo más", agregó, al tiempo que marcó ventajas y desventajas para afrontar ese desafío: es que, por un lado, el Portuario podrá ahora incorporar jugadores profesionales, pero, por el otro, varios de los futbolistas que lograron el ascenso con el Auriazul están siendo tentados por otros equipos. Incluso, Ezequiel Ramón podría pegar el salto a la Liga Profesional (ver aparte). "A muchos chicos los están sondeando de categorías superiores y a mí me pone muy contento eso, porque quiere decir que Puerto Nuevo hizo un gran trabajo y que ese trabajo es valorado. Además, me pone muy contento por ellos si es que pueden mejorar económica y futbolísticamente", expresó Carnero. Con este panorama y teniendo en cuenta el momento en que finalizó el Reducido de la Primera D, a Puerto Nuevo no le queda mucho tiempo para ir delineando el plantel: "En la primera o segunda semana de enero ya deberíamos estar comenzando a entrenar, porque en febrero arrancaría el campeonato", adelantó el Presidente, con la cabeza decididamente puesta en la Primera C, al igual que todos los simpatizantes Portuarios que vivieron un 2021 inolvidable y se ilusionan con más en 2022.

EL FESTEJO DE FRANCISCO CARNERO Y EL DT GASTÓN DEARMAS, UNA VEZ CONSUMADO EL ASCENSO. ANOCHE SE REUNÍAN PARA DEFINIR LOS PASOS A SEGUIR. "MI EXPECTATIVA SIEMPRE FUE LO QUE PASÓ" Carnero aseguró que fue optimista de entrada con el plantel que se armó y con el laburo de Gastón Dearmas. Al momento de armar el plantel para la Temporada 2021 y a pesar de no contar con un presupuesto holgado para la conformación del equipo, Francisco Carnero siempre pensó en lo máximo: "Mi expectativa siempre fue lo que pasó", asegura, en relación al ascenso obtenido. "Tonga (Gastón Dearmas) me decía que estaba loco. Yo lo entendía, porque el presupuesto que manejábamos no nos permitía apuntar a jugadores de jerarquía y experiencia en la divisional, pero Tonga supo elegir a chicos de la zona y logró obtener grandes frutos con el trabajo que desarrolló con ellos", detalló al respecto. Y para el Presidente de Puerto Nuevo, ese grupo que finalmente se armó fue muy representativo de la institución: "Se brindaron al cien por ciento y a pesar que en el club se hace todo desde la humildad, con sueldos mínimos, ellos trabajaron como profesionales. Como dirigentes nos sentimos muy representados por todos los que integraron el plantel, tanto jugadores como cuerpo técnico y colaboradores. Todos hemos trabajado a pulmón, desde la Comisión Directiva hasta el último de los colaboradores, para llegar a este objetivo", cerró Carnero.