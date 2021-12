NOTICIA RELACIONADA: En Puerto Nuevo ya se trabaja para afrontar la primera temporada en el profesionalismo El presidente auriazul aseguró que fue optimista de entrada con el plantel que se armó y con el laburo de Gastón Dearmas. Al momento de armar el plantel para la Temporada 2021 y a pesar de no contar con un presupuesto holgado para la conformación del equipo, Francisco Carnero siempre pensó en lo máximo: "Mi expectativa siempre fue lo que pasó", asegura, en relación al ascenso obtenido. "Tonga (Gastón Dearmas) me decía que estaba loco. Yo lo entendía, porque el presupuesto que manejábamos no nos permitía apuntar a jugadores de jerarquía y experiencia en la divisional, pero Tonga supo elegir a chicos de la zona y logró obtener grandes frutos con el trabajo que desarrolló con ellos", detalló al respecto. Y para el Presidente de Puerto Nuevo, ese grupo que finalmente se armó fue muy representativo de la institución: "Se brindaron al cien por ciento y a pesar que en el club se hace todo desde la humildad, con sueldos mínimos, ellos trabajaron como profesionales. Como dirigentes nos sentimos muy representados por todos los que integraron el plantel, tanto jugadores como cuerpo técnico y colaboradores. Todos hemos trabajado a pulmón, desde la Comisión Directiva hasta el último de los colaboradores, para llegar a este objetivo", cerró Carnero.

EL FESTEJO DE FRANCISCO CARNERO Y EL DT GASTÓN DEARMAS, UNA VEZ CONSUMADO EL ASCENSO. ANOCHE SE REUNÍAN PARA DEFINIR LOS PASOS A SEGUIR.