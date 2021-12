Tras confirmarse los primeros tres refuerzos, el DT de Villa Dálmine se refirió al rearmado del plantel y señaló que apuesta a tener una combinación de "gente con experiencia" con "jóvenes con proyección". La semana pasada, Villa Dálmine confirmó sus primeras tres incorporaciones para la próxima temporada de la Primera Nacional. Y en estos últimos días de 2021, el entrenador Marcelo Franchini espera que "otros cinco o seis jugadores" estén firmando sus contratos y se conviertan en nuevos refuerzos del Violeta. "Creo que vamos a incorporar bien", remarcó el DT en diálogo con FM Radio City. "En el plantel va a haber gente con experiencia y también jóvenes con proyección", agregó. En ese sentido, "Pepo" reveló que viene realizando un "scouting importante" en estas últimas semanas para analizar posibles incorporaciones. Y reveló que son "épocas muy activas" para los entrenadores y que, en lo particular, no solo recibió numerosos llamados de representantes de nuestro país, sino también de Uruguay y Paraguay. Por lo pronto, el equipo de nuestra ciudad ya confirmó, por ejemplo, el regreso del marcador central Facundo Gómez (33 años): "Fue un pedido mío. Es un jugador de experiencia, que conoce muy bien el puesto", contó Franchini sobre el defensor que ya vistió la camiseta Violeta durante la Temporada 2013/14 de la Primera B Metropolitana y que ahora llega procedente de Temperley. Otro pedido del DT fue el zurdo Diego Martínez (29 años), quien llega a Campana desde Nueva Chicago, aunque el entrenador lo conoce de su paso previo por San Martín de Tucumán (cuando Franchini era asistente de Rubén Darío Forestello). "Es un lateral que también puede jugar de volante y que también tiene recorrido en el ascenso", lo destacó. El tercero en confirmar su arribo a Mitre y Puccini es el arquero Alan Sosa (24 años), de quien obtuvo buenas referencias durante su crecimiento en Unión de Santa Fe (firmó contrato profesional con el Tatengue) y también de su reciente paso por Real Pilar, donde no recibió goles en sus primeros ocho partidos (récord para un guardameta debutante). Además, también adelantó que espera poder contar con el juvenil Valentín Umeres (18 años), quien regresó de su préstamo en Talleres de Córdoba. "La idea es que se quede en el plantel", expresó, al tiempo que adelantó que lo imagina como una variante para jugar como extremo por las bandas. El objetivo de Franchini es tener al 80 o el 90 por ciento del plantel ya confirmado antes del 10 de enero. En esa semana, los jugadores y el cuerpo técnico se trasladarán a un predio de Loma Verde para concentrar y entrenar en triple turno. "No es solo por la cuestión de los entrenamientos físicos de pretemporada, sino también porque hay que armar el grupo y, para mí, ese aspecto es fundamental de cara a la temporada", explicó el DT. En cuanto a la pretemporada, detalló que arrancará el 3 de enero en el estadio de Mitre y Puccini, con sesiones de doble turno durante esa misma semana. Luego llegará la parte más intensa de la preparación en Loma Verde y, posteriormente, comenzará el tiempo de "bajar las cargas", de apuntalar la idea táctica y futbolística y desarrollar los amistosos precompetitivos. "Ya tenemos uno confirmado con Flandria y espero arreglar al menos otros dos antes del inicio del campeonato", informó. "La idea es ser un equipo protagonista, que haga las cosas bien, siempre pensando en el arco rival y en llevarse los tres puntos. Queremos arrancar el próximo torneo de la forma en la que encaramos la segunda rueda de la última temporada", afirmó el entrenador. Y sobre el campeonato que se proyecta para 2022 en la Primera Nacional, con 37 equipos que jugarían todos contra todos a una sola rueda, Franchini señaló que imagina un calendario complicado y que será "más difícil" que el anterior. En ese sentido, el próximo año volverán los descensos a la categoría, aunque el entrenador prefiere obviarlos inicialmente: "Nosotros no tenemos que pensar en los descensos, debemos focalizarnos en otros objetivos, pensar hacia arriba", aseguró.



