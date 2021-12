Breves: Deportivas

DETENIDO EN FRANCIA El argentino Facundo Medina, jugador del Lens y quien es habitualmente convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, fue citado a indagatoria y puesto bajo custodia policial en Francia luego de haber sido denunciado por violencia de género por su esposa.



OTRO PARA GAGO Racing Club llegó a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para incorporar a Facundo Mura (22 años). El lateral derecho firmará su contrato hasta finales de 2024 luego de la revisión médica y se convertirá en el segundo refuerzo del plantel que dirige Fernando Gago, quien ya había sumado al delantero Gabriel Hauche. CACIQUE GAUCHO Después de su gran campaña en Talleres de Córdoba y de sonar como principal alternativa para convertirse en DT de San Lorenzo, el uruguayo Alexander Medina (43 años) fue presentado como nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre, donde sucederá a Diego Aguirre LA PREMIER NO PARA A pesar de las Fiestas y la gran cantidad de contagios de Covid que afecta a muchos planteles, la Premier League sigue avanzando con la disputa de su Campeonato 2021/22. Entre domingo y lunes se jugó la 19ª fecha, que dejó los siguientes resultados: Manchester City 6-3 Leicester, Norwich 0-5 Arsenal, Tottenham 3-0 Crystal Palace, West Ham 2-3 Southampton, Aston Villa 1-3 Chelsea, Brighton 2-0 Brentford y Newcastle 1-1 Manchester United. En cambio, fueron postergados: Burnley vs Everton, Liverpool vs Leeds y Wolverhampton vs Watford. Y este martes comenzará la 20ª jornada con cuatro partidos: Crystal Palace vs Norwich, Southampton vs Tottenham, Watford vs West Ham y Leicester vs Liverpool. SE BAJÓ DE AUSTRALIA Mientras un gran número de tenistas argentinos partió en un chárter rumbo a Oceanía para comenzar la Temporada 2022 del circuito mundial, la rosarina Nadia Podoroska comunicó a través de sus redes sociales que no jugará el Australian Open (que comienza el próximo 17 de enero) y que tampoco podrá volver a las canchas hasta marzo de 2022 "por los problemas físicos" que padeció en la segunda mitad de este 2021. Según comentó su kinesiólogo, Diego Méndez, la mejor tenista argentina de la actualidad sufre de una tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un problema en el tendón del músculo que está ubicado en la cara posterior del muslo (cerca de la cadera). TRIUNFO DE DENVER El domingo por la noche, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets superó 103-100 a Los Angeles Clippers con 5 puntos, 3 asistencias y 2 robos del base cordobés Facundo Campazzo, quien estuvo casi 17 minutos en cancha. En cambio, el alero santiagueño Gabriel Deck sigue sin sumar minutos en Oklahoma City Thunder, que el domingo venció 117-112 a New Orleans Pelicans.