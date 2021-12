» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo se quedó sin DT; no sigue Gastón Dearmas







El entrenador comentó que la decisión "es una cuestión personal", mientras el Presidente Francisco Carnero señaló que fue "dolorosa", pero "comprensible". A última hora del lunes se confirmó una noticia que tomó por sorpresa al mundo Portuario. De hecho, muchos que se desayunaron de la novedad en la mañana de ayer la vincularon con el Día de los Inocentes. Pero no, era una realidad: Gastón Dearmas le comunicó a la dirigencia que no seguirá como DT del plantel de Primera División de Puerto Nuevo. Después del histórico ascenso logrado el pasado domingo 19, la CD y el entrenador se tomaron una semana antes de sentarse a dialogar sobre el proyecto a afrontar en la Temporada 2022 de la Primera C, que será la primera de la institución en una categoría profesional. Sin embargo, el lunes por la noche, "Tonga" informó que su decisión era dar un paso al costado. "Es una cuestión personal, quiero parar la pelota y ver qué es lo que quiero. Fueron dos años de mucho desgaste", le sintetizó a La Auténtica Defensa. "El proyecto era hermoso y sabemos que nos vamos en un gran momento, pero había que analizar todo. Nos vamos agradecidos con el club, con la Comisión Directiva, con los jugadores, los colaboradores y los simpatizantes, que no dejan de darnos muestras de cariño en todo momento", agregó el ahora exDT Portuario, quien había asumido el cargo en marzo de 2020, poco antes del inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Por su parte, el Presidente de la institución, Francisco Carnero, reconoció que enterarse de la decisión de Dearmas fue "doloroso", pero que le resultó "comprensible" una vez expuestos los argumentos. "Lo entiendo al Tonga, por más que nos resulte doloroso. No tenemos más que palabras de agradecimiento para él y su cuerpo técnico por el trabajo realizado y por cómo se brindaron con el club", expresó en diálogo con LAD. Ahora, la Comisión Directiva del Auriazul tendrá el desafío de encontrar un sucesor en los próximos días. En este sentido, no hay apuntados ni posibles candidatos. "Pensamos que (Gastón) iba a seguir, así que no teníamos alternativas en mente", explicó Carnero. El Presidente comentó que, desde que el club informó la noticia a través de sus redes sociales a última hora del lunes, ha recibido "infinidad" de llamados y propuestas. "Vamos a evaluar las posibilidades y ver cuáles se ajustan a nuestra realidad", señaló, al tiempo que afirmó que le gustaría volver a contar con un entrenador "de la zona". Mientras tanto, los dirigentes empezaron a avanzar en el diálogo con los jugadores que lograron el reciente ascenso, quienes se enteraron de la decisión de Dearmas en la previa a la reunión del entrenador con los dirigentes. La intención de la CD es retener a la base del plantel y empezar a darle forma cuanto antes al equipo que afrontará la Temporada 2022 de la Primera C.

TONGA ESTABA AL FRENTE DEL PLANTEL DESDE MARZO DE 2020. “FUERON DOS AÑOS DE MUCHO DESGASTE", SEÑALÓ (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN)





EL ENTRENADOR, POR LOS AIRES, DURANTE LOS FESTEJOS DEL TORNEO APERTURA QUE PUERTO NUEVO GANÓ DE MANERA INVICTA. UN GRUPO "EXCELENTES PERSONAS" Luego de los penales frente a Centro Español y durante los festejos por el ascenso obtenido, Gastón Dearmas no se cansaba de agradecer. Y entre esos agradecimientos se emocionaba al hablar de su cuerpo técnico. "Son excelentes personas. A mí me costó mucho esto porque vengo de la preparación física, pero armamos un grupo que trabajó mancomunadamente, que se respetó mucho y en el que cada uno aportó lo suyo. Fue un punto muy fuerte de todo esto", los destacó. Junto al Tonga estuvieron Ignacio Gómez (ayudante de campo), Matías Cerisola (preparador físico), Nicolás Lurati (entrenador de arqueros), Martín Núñez (auxiliar), Germán Marchi (psicólogo), Emiliano González (kinesiólogo) y el colaborador "todo terreno" Fabián Saavedra.

EL CUERPO TÉCNICO Y COLABORADORES, DURANTE LOS FESTEJOS POR EL ASCENSO (CARLAS BRIGNOLO / PRENSA CAPN).

P U B L I C I D A D