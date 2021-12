» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Covid-19: instan a los vecinos a "no minimizar los síntomas"







La subsecretaria del área, Eleonora Penovi, insistió en la necesidad de mantener el uso del tapabocas o barbijo y el distanciamiento para minimizar los contagios. Ante la situación epidemiológica del COVID-19 de la ciudad, la subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, instó a los vecinos a "no minimizar los síntomas" y "aislarse preventivamente". "La realidad es que la cantidad de testeos que estamos teniendo positivos es llamativo. Las personas están minimizando los síntomas, le echan la culpa al aire acondicionado o la pileta. Es importante aislarse y acudir a hisoparse para evitar que se siga propagando la enfermedad", expresó Penovi. En este sentido, recordó la importancia de sostener las medidas de protección como el tapabocas o el barbijo, al tiempo que recomendó evitar abrazarse y saludarse con el puño. En la actualidad, en el hospital hay cinco pacientes internados por Covid: uno positivo y cuatro sospechosos. Ninguno de ellos está en terapia. "Pese a que la gravedad de la ola no es la misma que la de invierno, tenemos que volver a respetar las medidas para evitar que vuelva a pasar. Y eso depende de todos nosotros porque si los casos siguen incrementándose es probable que se tomen medidas que no son amigables. Hoy la realidad que tiene el hospital es de muy pocos casos internados por coronavirus y no queremos que se multipliquen", sostuvo. Finalmente, la subsecretaria instó a la población a vacunarse, en especial los niños. "Es fundamental que se den la vacuna porque si bien pasan la enfermedad de manera leve, con algo de mocos o un poco de diarrea, contagian a los adultos del grupo familiar". HISOPADOS La Unidad de Testeos del Hospital Municipal San José Funciona de lunes a viernes de 7 a 11 y los sábados de 7 a 9.30 (a excepción del próximo, que es feriado por Año Nuevo, en tanto que - por el momento - tampoco está previsto la realización de hisopados el viernes 31).

Ayer se realizó una gran cantidad de hisopados en el hospital municipal y, además, se confirmaron 92 nuevos contagios en la ciudad.



SEÑALARON 92 NUEVOS CASOS EN LA CIUDAD Ayer, la Secretaría de Salud municipal confirmó que fueron detectados 92 nuevos contagios de coronavirus en nuestra ciudad. La cifra corresponde a los hisopados cuyos resultados llegaron desde el pasado viernes 24, cuando se había brindado el último informe local (se habían señalado 23 casos por entonces, después de los 17 comunicados el jueves anterior). En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 33.902 nuevos casos de coronavirus (con amplia predominancia del AMBA y la provincia de Córdoba) y que se registraron 20 muertes. Así, desde el comienzo de la pandemia, los decesos suman 117.085, mientras que los casos totales llegaron a 5.514.207. Además, se informó que son 892 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, mientras el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 34,4% a nivel nacional y de 36,4% en el AMBA.

