Municipales reclamaron por las paritarias

El Municipio insiste en que la discusión está cerrada hasta febrero, pero el Sindicato reclama una recomposición urgente. Ayer desembarcaron en la ciudad gremios de la FESIMUBO. También mostraron su solidaridad sindicatos de otros rubros. Los municipales llevaron adelante una importante manifestación frente a la sede de la nueva biblioteca para reclamar por la reapertura de paritarias, en una protesta que contó con el apoyo de sindicatos de otros rubros y de distritos de diversas regionales bonaerenses. La medida de fuerza se llevó a cabo en horas de la mañana y tenía como objetivo ejercer presión durante la reunión paritaria convocada por el Sindicato local y a la que el gobierno no envió representantes. Por eso terminó siendo una demostración de fuerza gremial y la advertencia de que el conflicto irá escalando. El Sindicato municipal reclama la "reapertura de paritarias", la "urgente recomposición salarial" y el "pago del complemento salarial". "Intendente Abella: con el bono por única vez no alcanza", remarcaba un panfleto distribuido ayer entre los manifestantes, que hacía referencia a los $15.000 que el intendente otorgó a los trabajadores municipales semanas atrás. "Queremos un salario digno, no migajas. La única verdad es la realidad: no llegamos al día 15", añadía el volante, que a su vez recriminaba un supuesto gasto excesivo en la campaña electoral. En la protesta se vieron banderas y uniformes de sindicatos municipales de Lomas de Zamora, Ensenada, Moreno, General Rodríguez, La Plata, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría y Avellaneda. A través de parlantes se agradeció además el acompañamiento del gremio de municipales de Azul. De esta manera, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) hizo mostrar su apoyo al gremio local conducido por Carlos Barrichi, al igual que quisieron hacerlo sindicatos de otros rubros como los Químicos, el de trabajadores de Anses y el SUPA Bajo Paraná, entre otros. Consultadas por este medio, fuentes del gobierno municipal señalaron que la paritaria vigente está cerrada y solo se reabrirá la discusión en febrero. También recordaron el importante esfuerzo que hizo el intendente Abella al otorgarle un bono de fin de año a los trabajadores, luego de dos años de pandemia. Sin embargo, para Barrichi el Municipio y sus aliados políticos de distritos foráneos "quieren decir cuánto debe ganar un trabajador municipal de Campana". El secretario general cuestionó que los paritarios municipales no asistieran a la reunión convocada por su entidad. "Nos da vergüenza que el secretario de Economía esté acá arriba y ni siquiera baje a la calle para reunirse con nosotros", expresó. "No es la primera vez que enfrentamos esta situación: la venimos sufriendo hace seis años con esta gente que vino como paracaidista a llevarse los recursos de la ciudad. Es una vergüenza que el intendente Abella tenga gente de otros lugares trabajando cuando hay personas idóneas en Campana", dijo. Y arremetió asegurando que "Larreta, Macri y Vidal quieren decir cuánto tiene que ganar un trabajador municipal de Campana". En otro tramo de su discurso ante los trabajadores, Barrichi criticó a los empleados municipales que "le hacen el caldo gordo al intendente y ganan como cualquier otro municipal" y solicitó la solidaridad de todo el gremio para impulsar el reclamo. Por su parte Víctor González, secretario de Organización de la Fesimubo, señaló que lo de ayer fue "una movilización global de la Federación" y criticó al Municipio por "boicotear continuamente el llamado a paritarias al intentar, como también hacen otros municipios, dar aumentos por decretos". Más adelante, la protesta se trasladó a las puertas de la delegación Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde el Sindicato y la Fesimubo entregaron un acta sobre la infructuosa reunión de este martes. La medida de fuerza desplegada complicó el tránsito en la avenida Varela y también el funcionamiento de algunas dependencias municipales, con sus trabajadores plegándose al reclamo.

El STMC contó con el apoyo de la FESIMUBO y un amplio sector del movimiento obrero.





La protesta se realizó frente al edificio de la biblioteca Pública Municipal, sobre la avenida Varela.





También hubo una manifestación frente a la delegación del Ministerio de Trabajo.