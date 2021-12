Nuevo corte de Ruta 6 por falta de agua en Santa Lucía

Los vecinos volvieron a reclamar ayer, ocupando ambas manos. Trascendió que el municipio estudia la posibilidad de perforar un pozo en el barrio. Ayer pasadas las 21 continuaba un nuevo corte de la Ruta 6 realizado por los vecinos del barrio Santa Lucía reclamando por la falta de agua potable en la red del barrio. La anomalía ya se extendió por dos semanas. Si bien no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, trascendió que ayer por la tarde, representantes del municipio mantendrían una reunión con un proveedor de ABSA para evaluar la posibilidad de perforar un pozo en el propio barrio. Según explicó la fuente, la falta de suministro no es responsabilidad de ABSA, sino que se trata de una red de agua corriente iniciada en la gestión de Stella Giroldi y ampliada en la gestión de Sebastián Abella: "Los dos pozos están en San Cayetano, y la red se extendió hasta el Santa Lucía, un barrio que creció mucho en poco tiempo", comentó la fue consultada. EN ALBIZOLA Vecinos del barrio Albizola, ayer se comunicaron con nuestra redacción para manifestar la falta de presión en la red de agua potable. Según manifestaron, la anomalía ya llevaba 48 horas y sólo salía un poco de agua por las canillas en horas de la noche. "Nosotros no tenemos pozo, el caño viene del barrio San Jacinto y siempre para estas fechas pasa lo mismo. Si hay un tanque en la entrada del barrio, ¿Por qué no lo conectan a nuestra red?", se preguntaron.

El corte en Ruta 6 se inició ayer al mediodía y a las 21 todavía no se había levantado.





Vecinos de Albizola preguntan si no se puede conectar a la red el tanque que se encuentra en la entrada del barrio.

ATN CONDUCTORES Y TRANSPORTISTAS

Corte total de RP6 sentido a Zte, alt barrio Santa Lucía de Camp- km 204-por protesta vecinal, informa Dto Vial Zte

⚠️ Precaución.

⚠️ Balizamiento Vial Zte.

⚠️ Considerar caminos alternativos.

Con info de @NorbertoMoroni @ernestoarriaga pic.twitter.com/LVJwjDFOTq — Tránsito Zárate (@zaratetransito) December 28, 2021