Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

29 de Diciembre de 2021









ESCALÓ $2 La cotización del dólar escaló $2 y se ubicó en $206 para la venta en el segmento informal en la segunda jornada de una semana acotada por la festividad de Fin de Año. La moneda estadounidense recuperó el retroceso de $1 de ayer y sumó otra unidad para terminar la jornada con un avance de 1,23% y retomar la presión alcista que se inició la semana pasada. En tanto, el dólar MEP aumentó 0,77% a $193,95 para la compra y $195,39, en cambio el Contado con Liquidación retrocedió 0,24% a $197,68/$203,84 para ambas puntas. En tanto, el dólar mayorista cotizó a $102,42/$102,62 para compra y venta, respectivamente. El dólar en el Banco Nación se operó a $101,75 y $107,75, en tanto que el solidario quedó en $177,79. COMPROMISO CONGELADO El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma del acta compromiso con los representantes de las cámaras y entidades turísticas nacionales para congelar los precios en ese sector durante toda la temporada de verano 2022. "El compromiso que asumen las cámaras es que se mantengan los precios de diciembre durante toda la temporada", puntualizó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. El acuerdo regirá hasta el 15 de marzo de 2022 con los valores de diciembre, y la supervisión del cumplimiento de los rangos tarifarios estará a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes. Tras finalizar la reunión, que comenzó pasadas las 17 en el despacho presidencial y se extendió por casi una hora, Presidencia indicó que el control se realizará "a través de relevamientos semanales durante toda la temporada, en las distintas localidades turísticas del país". FOCOS EN SIETE Siete provincias continuaban con focos de incendios activos, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). En el parte diario del organismo, se indicó que las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Fe, San Luis, Formosa y Misiones, son las que continuaban con diversos focos ígneos en diferentes localidades. El SNMF indicó este martes que en Río Negro trabajaban unos 133 brigadistas nacionales junto a la directora de operaciones del organismo Lorena Ojeda y el coordinador de la Regional Patagonia, Ariel Amthauer. En esa provincia tres aviones (un hidrante, un anfibio y un observador) combaten las llamas junto a tres helicópteros pertenecientes al SNMF. En tanto, en Neuquén, son unos 80 los brigadistas nacionales del SNMF y de la Administración de Parques Nacionales, personal de logística, junto al apoyo aéreo de cuatro aviones hidrantes y cuatro helicópteros con helibalde perteneciente al SNMF, los que trabajaban para extinguir el incendio. NO RECOMENDABLE Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos elevaron el nivel de advertencias de viaje relacionadas con el coronavirus para cuatro países, entre ellos la Argentina. En una jornada en el que la Argentina registró 33.902 nuevos casos de Covid-19, el organismo sanitario norteamericano elevó a nivel 3 o "alto" el alerta de viaje para el país. En los casos de Malta, Moldavia y Suecia los CDC incrementaron el nivel de alerta a 4 o "muy alto" por el desarrollo de la pandemia de Covid-19 En cuanto al nivel que ahora representa la Argentina, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos a "asegúrese de estar completamente vacunado antes de viajar a estos destinos. Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a estos destinos".

